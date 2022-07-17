Конфликт генералов РФ: командование войной оказалось под угрозой 2 17.07.2022, 9:36

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Россияне не могут решить, какой генерал на востоке Украины главнее.

Министр обороны России Сергей Шойгу оставил командовать наступлениями оккупационных войск в Украине сразу двух высокопоставленных генералов – глав так называемых южной и центральной группировок. Это может помешать операциям агрессора на фронте.

Так считают в американском Институте изучения войны (ISW). По мнению аналитиков, командование Кремлем войной оказалось под угрозой.

Речь идет о командующем южной группировкой войск РФ генерале армии Сергее Суровикине и его коллеги из центральной группы – генерал-полковнике Александре Лапином.

Шойгу наказал, что они оба продолжат руководить силами оккупантов на восточной оси, несмотря на то, что для их концентрации и усилий такого масштаба будет достаточно и одного высокопоставленного главнокомандующего.

Задачей для Суровикина и Лапина глава минобороны РФ определил усилить наступательные действия захватчиков по всем направлениям. В то же время эксперты предполагают, что темпы возобновляемого штурма российской армии, вероятно, в ближайшее время будут колебаться или "спотыкаться".

"Суровикин в принципе должен командовать, потому что он выше Лапина. Но Шойгу даже не назвал Суровикина главой южного военного округа (ПЮВО), несмотря на вероятное отстранение от должности командующего ЮВО генерала армии Александра Дворникова и опыт Суровикина в командовании своей южной группировкой в войне против Украины. А Лапин был и остается командующим центральным военным округом", – объяснили в ISW.

Там выразили убеждение, что неспособность России использовать оперативную паузу, которую она уже прекратила, для реорганизации структуры своего военного командования, а также ее решение взамен сохранить временную командную структуру являются "очень странными".

Эксперты уверены, что очевидное двойное командование высокопоставленных генералов операциями на очень небольшой территории может помешать операциям оккупантов на фронте.

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