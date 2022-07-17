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В Беларуси могут остановиться платежи ЕРИП

  • 17.07.2022, 9:38
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В Беларуси могут остановиться платежи ЕРИП

Критическая дата — утро 18 июля.

ЕРИП анонсировал технические работы утром 18 июля. Из-за этого могут не проходить платежи и возникать сложности при пользовании Межбанковской системой идентификации.

Работы запланированы на понедельник, 18 июля, с 6.30 до 8.30.

В это время могут возникнуть сложности при регистрации новых пользователей в МСИ, а также при входе в системы дистанционного банковского обслуживания. При попытке оплатить что-либо через личный кабинет ЕРИП также возможны проблемы.

В этот промежуток времени также возможны сбои при регистрации и входе в интернет-банкинг различных белорусских банков.

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