ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК «Тор», два склада боеприпасов и десятки оккупантов 17.07.2022, 9:41

2,032

Что происходит на этом участке фронта?

Украинские защитники продолжают уничтожать врага на южном направлении. В течение 16 июля было ликвидировано еще 36 российских оккупантов.

Ситуация на фронте остается стабильно напряженной. Войска РФ продолжают обороняться, но наносят ракетные, артиллерийские и авиационные удары, пытаясь таким образом показать свое преимущество, передает оперативное командование "Юг".

Помимо живой силы врага ВСУ также уничтожили:

– 2 танка Т-72;

– 1 самоходную гаубицу "Мста-С";

– 1 ЗРК "Тор";

– 1 беспилотник типа "Ланцет";

– несколько единиц бронированной и автомобильной техники (количество уточняется);

– 2 полевых склада боеприпасов;

– 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».