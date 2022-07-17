ВСУ на юге уничтожили вражеский ЗРК «Тор», два склада боеприпасов и десятки оккупантов
- 17.07.2022, 9:41
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Что происходит на этом участке фронта?
Украинские защитники продолжают уничтожать врага на южном направлении. В течение 16 июля было ликвидировано еще 36 российских оккупантов.
Ситуация на фронте остается стабильно напряженной. Войска РФ продолжают обороняться, но наносят ракетные, артиллерийские и авиационные удары, пытаясь таким образом показать свое преимущество, передает оперативное командование "Юг".
Помимо живой силы врага ВСУ также уничтожили:
– 2 танка Т-72;
– 1 самоходную гаубицу "Мста-С";
– 1 ЗРК "Тор";
– 1 беспилотник типа "Ланцет";
– несколько единиц бронированной и автомобильной техники (количество уточняется);
– 2 полевых склада боеприпасов;
– 2 отделения ПЗРК со штатным вооружением и боекомплектом в Херсонской области.