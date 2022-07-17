Как подорожала потребительская корзина белорусов и что происходит с инфляцией? 17.07.2022, 9:52

Названы факторы, которые ускорят рост цен.

Даже Белстат сообщает об ускорении инфляции. В июне 2022 года цены выросли на 17,6% к июню 2021 года. Месяцем ранее годовая инфляция составляла 17,0%, а в апреле 16,8%, пишет 1reg.org.

Опубликованные данные позволяют оценить структуру инфляции. Так, за месяц выросло число товаров и услуг, включенных в потребительскую корзину, цены на которые увеличились более чем на 10% в годовом выражении. В мае их доля составляла 69,8% потребительской корзины, а в июне уже 71,8%.

Соответственно, снизилось число товаров и услуг с относительно низкими темпами роста цен. Так, доля товаров и услуг, подорожавших менее чем на 5%, составила всего 9,7% в июне против 9,9% в мае. Доля товаров и услуг с инфляцией от 5 до 10 процентов сократилась до 17,4% в июне после 19,4% в мае.

Примечательно, что несколько возросла доля элементов потребительской корзины, где наблюдалось снижение цен. В мае таковых было 0,9%, в июне уже 1,1%. Последнее может быть следствием сезонности цен на плодоовощную продукцию – на рынках и в магазинах все больше продуктов урожая текущего года, цена на которые достаточно быстро снижается по мере увеличения сбора.

Так или иначе, рост цен и не думает останавливаться. Сезонные цены, безусловно, будут работать на снижение потребительской инфляции, но прочие факторы пока играют на сохранение ее высоких темпов. Закрытие рынков, перестройка транспортных маршрутов и дефицит отельных товаров будут сказываться на ценах все сильнее. Ручное регулирование и запреты вряд ли дадут долгосрочный положительный эффект: товары или будут продаваться по рыночной цене, или просто пропадут с рынка. А вот падение покупательной способности в борьбе с инфляцией поможет: снижение потребительского спроса будет оказывать на цены сдерживающее воздействие.

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