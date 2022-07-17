В Гродно парашютистка застряла на дереве 17.07.2022, 10:08

Девушка повисла на высоте около 10 метров.

Утром в субботу, 16 июля, при выполнении прыжка парашютистка застряла в ветвях дерева. Девушка осталась висеть на высоте около 10 метров. Инцидент произошел в пригороде Гродно, сообщает МЧС.

На место вызвали спасателей. Они помогли девушке спуститься с дерева и обрезать парашют. Оказалось, что девушка, совершая тренировочный прыжок, не учла силу порывов ветра. Не справившись с управлением парашюта, она зацепилась за ветки ели, самостоятельно освободиться не смогла.

Как сообщается, парашютистка не пострадала.

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