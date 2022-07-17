закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродно парашютистка застряла на дереве

  • 17.07.2022, 10:08
В Гродно парашютистка застряла на дереве

Девушка повисла на высоте около 10 метров.

Утром в субботу, 16 июля, при выполнении прыжка парашютистка застряла в ветвях дерева. Девушка осталась висеть на высоте около 10 метров. Инцидент произошел в пригороде Гродно, сообщает МЧС.

На место вызвали спасателей. Они помогли девушке спуститься с дерева и обрезать парашют. Оказалось, что девушка, совершая тренировочный прыжок, не учла силу порывов ветра. Не справившись с управлением парашюта, она зацепилась за ветки ели, самостоятельно освободиться не смогла.

Как сообщается, парашютистка не пострадала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин