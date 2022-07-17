В Беларуси ввели новый налог: МНС напомнило о сборе в казну 7 17.07.2022, 10:32

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Стало известно, куда пойдут деньги.

Министерство по налогам и сборам напоминает, что до 22 июля нужно заплатить налог для рекламодателей. Напомним, этот сбор ввели с 1 мая за размещение наружной рекламы, а также на транспорте. Налог составляет 10% от стоимости рекламных услуг, а в остальных случаях — 20%.

В МНС уточняют, что расчет по налогу за второй квартал надо предоставить до 20 июля, а оплатить — до 22 июля. Деньги пойдут в республиканский бюджет на развитие средств массовой информации.

«Стоимость услуг по размещению рекламы, оказанных в январе — апреле 2022 года, сбором не облагается», — уточняют в МНС.

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