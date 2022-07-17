Пять решений Лукашенко, которые дорого обошлись белорусской экономике 20 17.07.2022, 10:51

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Миллиарды долларов оказались выброшенными на ветер.

Перечисляем яркие провалы в белорусской экономике последнего десятилетия, за которыми стоял лично Александр Лукашенко. Миллиарды долларов оказались выброшенными на ветер, пишет «Салiдарнасць».

Строительство комбината в Туркменистане: риск потери $911 млн

Когда Беларусь взялась на строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината, казалось, что это свидетельствует о преимуществах авторитарной системы: правитель Беларуси Лукашенко смог напрямую договориться с правителем Туркменистана Бердымухамедовым и отечественная компания получила жирный контракт почти на миллиард долларов.

В 2017 году руководители стран с улыбкой открыли новое предприятие, Лукашенко заявил, что Беларусь – «надежная опора» для Туркменистана в центре Европы. Однако оказалось, что слово диктатора ничего не стоит: в следующем году выяснилось, что власти Туркменистана отказались полностью расплачиваться с ОАО «Белгорхимпром» за проделанные работы.

Сколько именно задолжали белорусам, до сих пор неясно. Несколько лет назад сообщалось, что «Белгорхимпром» недополучил от Туркменистана $150 миллионов. Теперь предприятие хочет получить уже $418 млн.

Ну а самое ужасное в этой ситуации, что правительство Туркменистана оценило ущерб от сотрудничества с белорусами в размере $911 миллионов и пытается взыскать их в международном суде. Вот так Лукашенко «помог» отечественному предприятию.

Модернизация деревообработки: инвестиции на $4 миллиарда не окупились

В 2007 году Лукашенко лично инициировал модернизацию 9 предприятий и контролировал ход работ. Жертвой этого внимания стал молодой директор «Борисовдрева»: едва приступившего к работе Владимира Мальцева приговорили к трем годам по сомнительному обвинению.

Поначалу чиновники говорили, что потратили на модернизацию до полутора миллиардов долларов. Но несколько лет назад Юрий Назаров, на тот момент председатель «Беллесбумпрома», рассказал, что цифра намного больше – $4 млрд.

И что в результате? Модернизированные предприятия работают в убыток, проценты по кредитам выплачиваются за счет бюджета, до недавнего времени о возвращении вложенных в модернизацию средств не было и речи. А с введением санкций ЕС против белорусской деревообработки (еще раз «спасибо» Лукашенко) этот вопрос и вовсе снят с повестки.

Модернизация цементной отрасли: инвестиции на $1,2 миллиарда не окупились

Аналогичная ситуация сложилась с предприятиями по выпуску цемента («Красносельскстройматериалы», «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер»), которые модернизировали с привлечением китайских кредитов. Сообщалось, что объем инвестиций в цементную отрасль в 2008-2013 годах составил $1,2 миллиарда.

В результате заводы модернизировались намного дольше запланированного, к качеству работ возникло множество претензий, и в конце концов выяснилось, что такие мощности не востребованы.

Предприятия работают в убыток, а проценты по кредитам до сих пор выплачивает правительство.

Строительство БелАЭС: многомиллиардный долг, цены для граждан не снизились

Додуматься построить атомную станцию в стране, сильно пострадавшей от катастрофы на Чернобыльской АЭС, мог только один человек. Несмотря на все аргументы «против» и протесты в белорусском обществе, Лукашенко продавил свою идею, взяв кредит в России.

По разным оценкам, на данный момент наша страна задолжала соседке то ли $6, то ли $9 миллиардов. Но проблема даже не в этом, а в том, что до сих пор не видно перспектив, когда может окупиться строительство БелАЭС.

Показательный момент: с появлением атомной станции в Островце стоимость электроэнергии для белорусов не снизилась и, как говорят чиновники, не снизится.

Изначально идея была в том, что существенную часть электроэнергии страна будет экспортировать (Лукашенко заявил в 2011 году: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки»). Но правитель и его помощники были настолько самоуверенны, что допустили грандиозный просчет: построили АЭС вблизи литовской границы, под Вильнюсом.

В отместку от белорусской электроэнергии отказались страны Балтии и Польша. А с недавних пор из-за войны и Украина.

Время от времени Лукашенко пытается замаскировать свою грандиозную ошибку словами о том, что стоит построить вторую АЭС: из чего, видимо, стоит делать вывод, что якобы первая сильно помогла экономике.

Строительство Светлогорского ЦКК: инвестиции на $800 миллионов не окупаются

По инициативе Лукашенко за бюджетные деньги были построен ряд предприятий – но так бестолково, что они повисли камнем на шее белорусской экономики. Один их самых ярких примеров – возведение завода сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате (ЦКК).

Его хотели запустить к концу 2015 года, стоимость проекта оценивалась в более $800 млн ($650 млн – китайский кредит). Власти сделали ставку на китайского генподрядчика, который завалил все сроки и сделал работу некачественно. В Светлогорске стало вонять «тухлой капустой».

Запустили новый завод к концу 2020 года. До сих пор он работает через пень колоду (с убытками). Выплачивать китайцам сотни миллионов долларов придется из бюджета.

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