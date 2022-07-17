«Держат в гараже, кормят раз в день» 4 17.07.2022, 10:54

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Российский десантник рассказал, что командование делает с отказавшимися воевать.

Десятерых солдат 11 отдельной десантно-штурмовой бригады армии РФ, которые отказались воевать, командование заперло в гараже. Их сослуживец ефрейтор Илья Каминский сообщил об этом "Настоящему Времени".

"Их держат взаперти в гараже, запирают там снаружи. Кормят раз в день какой-то баландой, завтра отправят в СИЗО", – сказал он.

Ранее военнослужащие 11 ДШБ из города Улан-Удэ заявили "Настоящему Времени", что не могут уволиться со службы. Командование оказывает на них давление и угрожает отправить в СИЗО за отказ выполнять приказы. 78 человек из бригады были настроены уволиться и покинуть территорию Украины, но после давления командования, около 50 из них передумали увольняться.

Корреспондент "Настоящего времени" поговорил с ефрейтором Ильей Каминским, военнослужащим 11 ДШБ, который по-прежнему настроен вернуться домой.

"Говорят, что поедем в СИЗО где-то там под Луганском. Это какой-то центр на базе СИЗО №1. Приезжали люди из военно-следственного отдела по Херсонской и Днепропетровской области, заставляли писать объяснительные, что мы готовы выполнять задачи. Рапорта наши рвались, не принимались, мы писали порядка… За себя буду говорить, я писал около 20 рапортов. Ни один не был рассмотрен", – говорит Каминский.

В распоряжении "Настоящего Времени" оказалась аудиозапись разговора подполковника Агафонова, заместителя командира бригады по военно-политической работе, с военнослужащими 11 ДШБ, на которой он предлагает облегченные, на его взгляд, варианты для продолжения службы.

"Охрана командного пункта, охрана артиллеристов. Никто не хочет? Командир бригады говорит, спроси кто хочет охранять второй расчет артиллеристов. Есть такие? Трое суток на задачи, шесть суток в пятихатке. Уже донельзя упрощают вам все. Ребят, я предупреждаю, это крайнее предложение. Если среди вас по предложениям, которые командир бригады подал, нет желающих – охраной артиллерийских расчетов, я вас не задерживаю. У вас время есть до 18 часов. После 18 часов я никакие заявки не принимаю", – сказал он.

Ефрейтор Каминский рассказал, что всех отказников разделили на несколько групп и одну из них, восемь человек, накануне увезли в неизвестном направлении. Подполковник Агафонов говорит, что они в комендатуре в городе Луганске и уже передумали увольняться.

"Эти восемь человек уже очень сильно хотят в строй. Очень сильно хотят. Целый день названивают. Они уже готовы с пулеметом на мотоцикле. Я не знаю, что там с ними сделали, что им рассказали по этому Луганску, как они им статью описали о невыполнении приказа и так далее, и тому подобное. Я устал уже разговаривать, беседовать, честь вашу защищать. Эти люди, однозначно, как уедут в Луганск – в строй … (фиг) встанут. У вас еще есть шанс. Готов одного из вас сейчас взять с собой в комендатуру, чтобы он послушал, что же им такого рассказали и что им грозит, что они все восемь очень сильно захотели обратно сюда в строй", – говорит Агафонов.

Сейчас солдаты 11 ДШБ, которые отказываются принимать участие в так называемой "спецоперации", не называют свое местоположение, но находятся они на территории Украины. По их словам, с момента начала "спецоперации", бригада потеряла около половины своего состава – это убитые, раненые и отказавшиеся продолжать службу. Но бригада уже доукомплектована новичками. Сейчас, по словам Каминского, он не боится запугивания от командира и твердо намерен вернуться домой.

"Морально устал. Доверия к начальству и вышестоящему командованию нет никакого абсолютно, от слова "совсем". Потому что игнорируют все. Игнорируют просьбы. Они начали шевелиться, выдвигать какие-то просьбы, когда люди конкретно сказали "нет". Там уже начали предлагать разные предложения. Устали. Охота домой. У меня дочка родилась. Три месяца назад. Я до сих пор ее не видел. Первый рапорт я писал в конце апреля, его не рассмотрели, его не подписали, проигнорировали. Дальше я уже начал писать с мая рапорты об отказе, потому что долго кормили обещаниями: завтраки, послезавтраки и так далее", – жалуется Каминский.

Только что сослуживец Ильи, который ездил общаться с отказниками, передал ему, что увидел, как десятерых военнослужащих 11 ДШБ держат в гараже за отказ от службы, чтобы затем отвезти в СИЗО в Луганске.

Накануне фонд "Свободная Бурятия" сообщил о 150 военнослужащих из Бурятии, которые отказались продолжать участие в военных действиях и вернулись домой.

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