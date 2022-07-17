Шойгу крупно провинился перед Путиным? 1 17.07.2022, 11:12

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Министр обороны РФ показательно «бросается на амбразуру».

Руководитель военного ведомства России Сергей Шойгу якобы отдал приказ наступать на всех участках фронта в Украине. Вероятно, у него улучшились отношения с кремлевским диктатором Путиным после недавней напряженности.

Российский правозащитник Марк Фейгин считает, что глава России мог его простить. Об этом он сказал 24 каналу.

Фейгин подчеркнул, что Шойгу ничего не решает и не является главнокомандующим. Более того, он точно не влияет на ситуацию на местах.

«Но Шойгу взбодрился, Путин мог его простить,» – считает он.

По его словам, вполне вероятно, что россияне продолжат наступать на Востоке Украины, поскольку там сосредоточено 65% военных России, из всех участвующих в войне. Для остальных направлений им нужно хотя бы перегруппироваться.

Кроме того, дальше они захотят идти на Краматорск, Бахмут, Славянск и так далее. Также лакомая цель для врага – вся Херсонщина. Однако на этом направлении оккупантам нужно уже готовиться к обороне.

Да и вообще по всем направлениям россиянам нужно больше ресурса, чтобы наступать. Вооруженные Силы Украины не позволят им это сделать.

Шойгу приказал атаковать Украину по всем направлениям

16 июля российские СМИ писали, что Шойгу поручил усилить действия военных. Якобы для того, чтобы помешать ВСУ «обстреливать Донбасс».

Сообщалось, мол, Щойгу прибыл в командный пункт, заслушал доклады командиров, а затем дал команду нарастить действия группировок «на всех операционных направлениях».

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