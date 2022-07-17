У белорусов появился веский повод отказываться от работы 17.07.2022, 11:14

5,388

Шокирующая статистика.

В Беларуси в 2021 году выросло число погибших на производстве работников. Их количество увеличилось до 74. Это следует из данных департамента госинспекции труда при Минтруда.

«В январе-июне в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 756 работников, из которых 74 погибло, — сообщает департамент. — Из указанного количества пострадавших 78 человек травмировано в результате дорожно-транспортных происшествий».

При этом общее число несчастных случаев на производстве снижается.

Для сравнения: в январе-июне 2021 года на несчастных случаев на производстве пострадало 852 работающих, из которых 56 погибло, а годом ранее — 1025 и 72 соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».