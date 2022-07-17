У белорусов появился веский повод отказываться от работы
- 17.07.2022, 11:14
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Шокирующая статистика.
В Беларуси в 2021 году выросло число погибших на производстве работников. Их количество увеличилось до 74. Это следует из данных департамента госинспекции труда при Минтруда.
«В январе-июне в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 756 работников, из которых 74 погибло, — сообщает департамент. — Из указанного количества пострадавших 78 человек травмировано в результате дорожно-транспортных происшествий».
При этом общее число несчастных случаев на производстве снижается.
Для сравнения: в январе-июне 2021 года на несчастных случаев на производстве пострадало 852 работающих, из которых 56 погибло, а годом ранее — 1025 и 72 соответственно.