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У белорусов появился веский повод отказываться от работы

  • 17.07.2022, 11:14
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У белорусов появился веский повод отказываться от работы

Шокирующая статистика.

В Беларуси в 2021 году выросло число погибших на производстве работников. Их количество увеличилось до 74. Это следует из данных департамента госинспекции труда при Минтруда.

«В январе-июне в организациях республики в результате несчастных случаев на производстве пострадало 756 работников, из которых 74 погибло, — сообщает департамент. — Из указанного количества пострадавших 78 человек травмировано в результате дорожно-транспортных происшествий».

При этом общее число несчастных случаев на производстве снижается.

Для сравнения: в январе-июне 2021 года на несчастных случаев на производстве пострадало 852 работающих, из которых 56 погибло, а годом ранее — 1025 и 72 соответственно.

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