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Байден: США не дадут России или Китаю усилить влияние на Ближнем Востоке

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  • 17.07.2022, 11:18
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Байден: США не дадут России или Китаю усилить влияние на Ближнем Востоке

Американский президент подвел итоги поездки по региону.

США не уйдут с Ближнего Востока, чтобы оставить после себя вакуум, который может оперативно заполнить Китай, Россия или Иран.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

Он завершил свою поездку на Ближний Восток, пообещав продолжать работу в регионе и помогать странам противостоять стремлению Ирана, России и Китая усилить свое влияние.

По словам Байдена, Штаты хотят помочь усилить защиту международного судоходства на Ближнем Востоке, что следует рассматривать как предупреждение Ирана.

"Соединенные Штаты не позволят иностранным или региональным государствам поставить под угрозу свободу судоходства на Ближнем Востоке", - заявил он. Американский лидер также добавил, что Вашингтон не позволит Ирану завладеть ядерным оружием.

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