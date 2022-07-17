«Называю наш дом зоообщагой» 17.07.2022, 11:36

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Как продавец из Слонима стала волонтером и приютила более 80 собак и котов.

Оксана Савчук около 8 лет помогает бездомным животным. Сейчас у нее живут 55 кошек и 27 собак. Есть среди них и животные-инвалиды. Intex-press пообщался с Оксаной и узнал, с чего все началось, как собака Маша «заставила» сменить квартиру на большой дом, в какую сумму обходится содержание и лечение питомцев и как к волонтерству относятся окружающие.

«До работы в зоомагазине столько бездомных животных не замечала»

Оксане Савчук 49 лет. Она родом с Западной Украины, в Беларуси – с 2011 года. С мужем Андреем (он дальнобойщик) познакомилась, когда была на заработках в Испании. Вместе с ним и переехала на постоянное место жительства в город Слоним.

Работала Оксана сначала на швейной фабрике. Именно там 8 лет назад она впервые не смогла пройти мимо животного, которому требовалась помощь.

– Утром возле проходной я заметила какой-то странный ком шерсти. Оказалось, что машина сбила зайца, а он каким-то чудом доскакал до нашей проходной. Села работать за машинкой, а мысли – о зайце. Шью и думаю, вот он же там лежит, ему больно, – вспоминает Оксана. – Я быстренько доделала свою работу, нашла какой-то пакет и коробку, «упаковала» зайца, вызвала такси и повезла его в ветеринарку.

Зайца вылечили и позже отпустили в лес.

Затем по семейным обстоятельствам Оксане пришлось сменить профессию. Она устроилась на рынок продавцом кормов и зоотоваров для собак и котов. Позже ей предложили работу в зоомагазине.

– Я чувствовала себя, «как рыба в воде». Когда работа в кайф, чувствуешь радость. Единственное, что огорчало и чего я не понимала, так это того, почему люди выкидывают животных. Я не раз встречала на рынке бездомных собак и котов, – рассказывает женщина. – А однажды возле моего павильона выкинули маленькую кошечку. Она кричала на весь рынок. Мне стало ее очень жаль, и я забрала ее домой.

Муж Оксаны не удивился «гостье», так как сам не может пройти мимо обездоленных животных, и предложил оставить кошечку. Сыновья Александр и Виктор (одному сейчас 24 года, второму – 18) были только «за».

По словам Оксаны, до работы в зоомагазине ей не приходилось сталкиваться с таким количеством бездомных животных. Возможно, что до этого она их просто не замечала, а тут… Так их семья стала постепенно расти.

Как собаке настоящий дом купили

Котенка под балкон квартиры Оксаны кто-то подбросил. Вылечили, выходили и оставили. Его назвали Феликсом и сейчас он настоящий красавец.

– Потом целую коробку еще слепых котят под подъезд подкинули. Кто-то кошку велосипедом переехал. Всей семьей выхаживали. Тут еще и «сарафанное радио» сработало: мол, мы животных любим и выхаживаем их. Так в нашей квартире насобиралось 15 котов, – вспоминает Оксана. – Конечно, пристраивали животных в хорошие руки. Иначе соседи бы со свету сжили. Но всегда очень настороженно подходили к новым хозяевам. Мой Андрей всегда просил через недельку прислать фото. Бывало, даже ездил проведывать – так переживал.

А потом в семье появилась собака Маша. Она пришла к Оксане в роллет, села и не уходила. Было заметно, что собаку или подбили, или ударили.

Именно Маша подтолкнула Оксану и Андрея к мысли о покупке большого дома.

– Мы жили в 4-комнатной квартире. Хоть и 90 «квадратов», но места всем, особенно животным, стало мало. К тому же Маша начала лаять. И вот как-то вечером с мужем за чашкой чая мы одновременно высказались о том, что квартиру надо выставить на продажу и купить дом. Дом для Маши, чтобы ей было раздолье. Муж еще шутил, что собаке дом купим, останется только на нее оформить, – со смехом вспоминает Оксана.

Большой трехэтажный дом нашли в 3 км от Слонима – в деревне Чемеры. Денег от продажи квартиры на покупку не хватало, и супруги взяли кредит.

– Дом с огромным участком – 25 соток. Есть озеро и вольеры для животных. Мы ведь понимали, что все равно у нас будут животные. Кого-то будем лечить, спасать, кого-то себе оставим. На момент заезда в дом у нас уже было около 20 котов и 5 собак, – рассказывает Оксана. – Мы сами занимаем три комнаты. Все остальные принадлежат животным. У них даже ванная своя есть. Я, смеясь, называю этот дом «зоообщагой».

Теперь Маша бегает довольная – ей можно лаять.

«Все просят помощи, а помогать никто не рвется»

Информация о том, что Оксана с семьей помогает бездомным животным, облетела близлежащие населенные пункты. В соцсетях с ней стали связываться люди с просьбой о помощи.

– Кто-то видел собаку с разбитой мордочкой возле деревни, кто-то просил помочь пристроить котят и щенков. Не было ни дня без смс. И тоже просьбы: где-то сбили собаку, где-то издеваются над котятами, кого-то нужно пристроить. Пишут из разных городов, – рассказывает Оксана. – И помочь хочется каждому! Я всех жалею, но, к сожалению, я не всесильна. Я – не ангел-хранитель. И дом у нас не резиновый. Но люди этого не понимают. Все просят помощи, а помогать никто не рвется.

По ее словам, на весь Слоним она – единственный волонтер. Иногда к ней приезжают люди, чтобы помочь с животными – убрать, покормить, выгулять.

– Но это просто обычные люди, мои подписчики в соцсетях, которые узнали обо мне, о моих питомцах. Таких, чтобы на постоянной основе помогал, нет, – поясняет Оксана. – Иногда приезжают знакомые девочки. Мы вместе убираем за животными. Они привозят подарки моим животным – корм, игрушки. И у меня такое чувство благодарности за эту помощь, вам не передать.

Женщина обходится своими силами. Сейчас она нигде не работает, все время посвящает питомцам. А это 55 кошек, 27 собак и… семь баранов – чтобы не косить траву, как поясняет Оксана.

– Встаю я рано – собаки будят. И мое утро начинается не с кофе. А с того, что собак нужно выпустить, напоить, накормить, глазки котам закапать… Только потом я могу позволить себе кофе, – смеется она.

«Муж приезжает домой с подарками не для меня»

Оксана не скрывает, что финансовое положение семьи непростое. За дом, который оформлен в кредит, ежемесячно нужно платить около 600 рублей. Есть еще несколько кредитов, которые брались на лечение животных. В ее большой «семье» есть и животные-инвалиды – без лап и на колясочках. На конец июня долг в двух клиниках составляет почти 4600 белорусских рублей.

– Андрей не вылазит из кабины. Он приезжает домой всего лишь раз в год. И все это для того, чтобы скорее закрыть кредит, – отмечает Оксана.

Немалая сумма уходит на корм животным. По словам женщины, в сутки на всех требуется около 15 кг корма, когда стоит жаркая погода – около 10 кг.

– Корм собакам беру разный. А цены на него растут. Упаковка «Рекса» 20 кг сейчас стоит около 60 рублей, «Чаппи» 15 кг – около 70 рублей. Чтобы сэкономить, ищу в интернет-магазинах, где дешевле, но мои животные никогда не голодают, – рассказывает Оксана. – Все мои собаки застрахованы, стерилизованы, а еще я плачу налог на животных.

Женщина отмечает, что она, конечно же, пытается найти своим подопечным новый дом и новых хозяев. Но за 8 лет ей удалось пристроить около 20 животных.

– Просто мы ответственно подходим к этому вопросу. К сожалению, культура содержания животных у нас хромает. Некоторые даже не знают, что собак и котов нужно прививать, стерилизовать, обрабатывать периодически от блох и т. д. А я не хочу «лишь бы сплавить»! – поясняет Оксана.

И муж Андрей в этом солидарен с ней. Он любит животных, а животные любят его.

– Когда Андрей приезжает, все животные резко забывают обо мне – спят на нем. А он из рейсов без подарков не приезжает. И это не новые духи для меня, а вкусняшки, игрушки, ошейники для наших подопечных. Но я не обижаюсь, – говорит Оксана.

«Ну как ты мимо этих глаз пройдешь?..»

Волонтер отмечает, что не все ее понимают, некоторые считают, что деньги, которые перечисляют на специальный «голодный» номер для животных, она тратит на себя. А кто-то уверен, что за содержание «бездомышей» ей платят зарплату.

– Именно поэтому я не прячу своё лицо, предоставляю все чеки об оплате за животных, зову всех желающих на «субботники», чтобы люди своими глазами увидели, как я живу, как живут мои питомцы и куда идут деньги, которые они жертвуют, – поясняет Оксана.

Еще один больной вопрос – это то, что к их дому постоянно стараются подбросить животных.

– Мне пришлось даже поставить пару камер вокруг дома, чтобы больше не приносили «подкидышей». У нас же люди думают: где 70 – там и 90, а где 90 – там и все 100 животных. Но мои силы не безграничны, – говорит Оксана. – И когда я рассказываю, как мне тяжело – люди словно не слышат меня. Заберите, приезжайте, пристройте…

Но несмотря на это, пройти мимо бездомного животного женщина не может.

– Ну как ты мимо этих глаз пройдешь?.. Они ведь все чувствуют, все понимают. Когда такие глаза смотрят на тебя с преданностью – мир уходит из-под ног, – поясняет она. – Для меня самые радостные моменты, когда я вижу взгляд животного после операции. В нем столько благодарности! За то, что он спасен и находится в любящих руках.

По словам Оксаны, она ни о чем не жалеет, ведь ее дом «полон счастья». Мечтает о клининге в своем доме, так как сама все не успевает. Призывает других беречь братьев наших меньших, а также приглашает всех к себе в гости.

– Возможно, кто-то обретет нового друга семьи, а кто-то просто погладит или покормит наших питомцев, подарит им свою ласку. Мы всегда рады гостям!

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