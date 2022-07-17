Оккупанты бьют по своей же технике на острове Змеиный 17.07.2022, 11:47

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С какой целью?

Российские военные продолжают обстреливать деоккупированный остров Змеиный. Их цель – уничтожить остатки своей техники.

Об этом в эфире телемарафона заявила рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, агрессор пытается доказать, что у него есть еще какие-то силы, сообщает obozrevatel.com.

"Что он может еще сделать, как время от времени вылетать и бомбить остров Змеиный, поскольку пытается убедить хотя бы своих, что они его хозяева, и как-то его контролируют. Это была попытка разведки, не развернут ли там гарнизон, который можно уничтожить. Но пока что они бьют только по той технике, которую оставили сами. Наверное, есть еще, какие следы заметать", – сказала Гуменюк.

30 июня стало известно, что украинские военные заставили захватчиков полностью покинуть Змеиный остров в Черном море. Минобороны РФ подтвердило бегство – правда, там это назвали "жестом доброй воли".

Командование "Юг" рассказало, что россияне во время отступления из Змеиного уничтожали свою военную технику, документацию и имущество. В этом им помогли и ракетно-артиллерийские удары ВСУ.

А 7 июля стало известно, что украинские подразделения спецназначения высадились на остров. Они установили и закрепили там флаг Украины, а также выполнили задание по зачистке Змеиного.

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