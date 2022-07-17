«Защищайте свою родную Беларусь!»: украинский боец и музыкант эмоционально обратился к белорусским военным 17.07.2022, 11:54

Тарас Тополя призвал белорусских офицеров сделать правильный выбор.

Украинский музыкант и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который сейчас служит парамедиком в составе ВСУ на передовой, записал эмоциональное обращение к военным Беларуси.

На своей странице в Instagram он призвал белорусскую армию не выполнять преступные приказы своего руководства и не участвовать в захватнической войне России против Украины.

"Солдаты и офицеры Республики Беларусь! Вас провоцируют к участию в российской военной агрессии против Украины, неправдой вынуждают участвовать в захватнической войне. Наши народы связывает многовековая история", - говорит на видео украинский музыкант.

"Сегодня враг пришел на нашу землю. Враг подлый, коварный и страшный. Враг, который убивает и насилует детей, женщин, стариков; наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по жилым массивам и гражданской инфраструктуре. В частности, удары наносятся с территории Республики Беларусь", - пояснил он.

Тополя обратил внимание белорусов, что несмотря на то, что российские ракеты летят с их территории, вражеские самолеты взлетают с их аэродромов, оккупационные войска шли на Киев, совершая военные преступления в Буче, Ирпене, Гостомеле и многих других городах и селах Украины, с белорусских городов, даже в этом случае Украина не отвечала Беларуси огнем и смертью.

"Мы готовы встретить вас лицом к лицу. Мы ждали вас с миром. К сожалению и к вашему несчастью ваш президент выбрал другой путь. Но мы до сих пор верим, что сапог белорусского солдата не ступит на нашу землю. Но если, все же, приедете с войной, мы встретим вас как и путинские орды огнем и свинцом", - подчеркнул музыкант.

"Вы сами видели, на что способна наша армия, которая защищает свой народ и свою родную землю от захватчиков. Видели караваны рефрижераторов с трупами оккупантов, видели переполненные российскими захватчиками белорусские госпиталя и больницы", - добавил он.

Тополя подчеркнул, что Украина сможет защитить себя, тем более что сегодня с нами весь мир.

"А вот сможете ли вы объяснить своим детям, да и самим себе, почему поддержали не дружественную, братскую Украину, а путинскую орду, почему готовы идти на убой ради амбиций государственных преступников?", - спрашивает он.

"Не выполняйте преступных приказов своего руководства! Не поднимайте оружия против Украины, - призывает артист. - Защищайте свою родную Беларусь! Защищайте от реальных врагов, которые промывают своей пропагандой ваши головы, которые уже получили полный контроль над вашим правительством, над вашей экономикой, над вашей территорией. Украина никогда не была и не будет враждебной относительно Беларуси. Один шаг, всего один шаг может изменить этот баланс и сделать наши народы навсегда врагами".

В конце Тополя призвал белорусских офицеров сделать правильный выбор, ведь рано или поздно диктаторы уходят, военные преступники так или иначе оказываются на скамье подсудимых, стены рушатся, кремлевская в том числе не вечна, империи падают. Остаются народы. Обычные люди, которые могут быть как друзьями, так и врагами.

"Как будет - зависит не от Лукашенко или Путина. Это зависит от каждого из вас. И если же каким-то образом вас заставят пересечь границу с оружием в руках, не применяйте свое оружие! Остановитесь, опустите стволы, подождите представителей ВСУ и в таком случае никто по вам стрелять не будет. Бог и правда с Украиной! А вам нужно сделать правильный выбор и мы уверены, что вы его сделаете!", - резюмировал Тополя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».