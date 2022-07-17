Рогозин и пустота Сергей Ильченко, «Деловая столица»

17.07.2022, 12:00

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Куда административный батут забросит бывшего главу «Роскосмоса»?

15 июля Владимир Путин уволил с поста главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, талантливого автора фантастических историй о космических путешествиях, гуру рекламы космических батутов и мастера распила госбюджета. Впрочем, Рогозин не попал в опалу, и не уходит из путинской обоймы. Его готовят к новой должности. Старая стала ему тесна: дело идет к тому, что "Роскосмос" утратит автономность в связи с переводом экономики РФ на военные рельсы. На близость такого перевода указывает бурная законотворческая активность последних дней.

Сотня законов, подписанных Путиным 14 июля, направлена, в первую очередь, на концентрацию финансовых и производственных ресурсов в руках государства — вплоть до принуждения бизнеса к выполнению госзаказов и введения отрицательных ставок для банковских вкладов. Этой концентрации было посвящено и экстренное заседание Госдумы, где обсуждались законопроекты, направленные на достижение "автаркии".

В ходе заседания был назначен и новый вице-премьер, Денис Мантуров, послужной список которого включает руководящие должности в вертолетном КБ Миля и "Оборонпроме", пост заминистра промышленности и председательство в "Ростехе". Все это ясно указывает на список задач, которые такое назначение преследует. В России настает эпоха военной мобилизации, когда у руля промышленности должны стоять крепкие производственники, а не мастера раздачи невыполнимых обещаний.

Между тем, еще три дня назад, 12 июля, Дмитрий Рогозин дал последнее из таких обещаний на старом посту, заявив, что "Сармат" - "самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности" готовится "к новым испытаниям и серийному производству". Он также опубликовал фото чего-то похожего на циклопический самогонный аппарат, размещенный на железнодорожной платформе. Для прошлой эпохи в таком заявлении все было верно: Рогозин политически правильно отреагировал на заявление Путина о том, что "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце этого года, сделанное 21 июня. Но в новые времена, Путину, готовящего Россию к ядерной войне нужен реально летающий "Сармат", который не сможет доделать Рогозин — но, возможно, выдаст на-гора Мантуров. Рогозин же, на прежней должности, перестал отвечать требованиям текущего момента.

На следующий день, "Медуза", со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, а также на некоего "знакомого Рогозина" сообщила что бывший начальник батута "Роскосмоса" может перейти на работу в АП РФ. Неизвестно пока, правда, на какую должность — и "Медуза" предложила две версии. Согласно первой, Рогозин должен сменить подуставшего Антона Вайно, который рулит АП аж с августа 2016, побив все рекорды пребывания на этом посту. Вайно же отправят послом куда-нибудь подальше. Некоторый опыт такого рода у Вайно есть, с 1996 по 2001 год он работал в посольстве РФ в Японии, а затем два года в МИДе в Москве.

Согласно второй версии, Вайно останется в прежней должности, а для Рогозина, который еще в 2014 году мечтал "поменять все свои должности на счастье быть в одном окопе с защитниками Славянска", изобретут что-то поинтереснее, вроде специальной должности гауляйтера ДНР и других оккупированных территорий — в том случае, если из них слепят-таки федеральный округ. Процесс лепки Кремль намерен завершить к единому дню голосования 11 сентября. Конечно, слово "гауляйтер" в российскую табель о рангах еще не внесено, но здесь с импортозамещением все будет относительно легко, особенно после сокращения неуклюжего "постоянный представитель" до грозного "постпреда".

В окоп туша Рогозина, понятно, не влезет. Но в кабинет, оборудованный в бомбоубежище в одном из оккупированных украинских городов, войти вполне сможет. Впрочем, до таких страстей дело едва ли дойдет, и на оккупированных территориях Рогозин будет бывать реже, чем даже Кадыров, снимая в Москве ролики для Тик-тока, угрожая всему миру ядерной войной и правильно распиливая выделенные на освоение "новороссии" средства. Последнее "любимцу Путина" – во всяком случае, "Медуза" утверждает что Путин Рогозина любит, — удается особенно хорошо.

Подвешенное состояние Рогозина вызывает в памяти тыняновского генерала Киже, которого государь не повелел обременять дивизией, предназначив для более важных дел. Причем, при минимальном знании биографии Рогозина для таких предсказаний не нужны источники в Кремле. Вполне хватит фото Рогозина, зигующего в молодости, на "Русском марше", и нескольких ссылок. Вот, скажем, из 2003 года, где Рогозин, в то время – председатель комитета по международным делам ГД России, заявил в эфире "Эха Москвы", что не только Тузла, спорный остров в в Керченском проливе, аннексированный Россией, но и Севастополь – российские. Интересно, что в ходе эфира с Рогозиным ЭМ провело опрос среди радиослушателей. Рогозина поддержали 82% из них, заявив, что российская Тузла для них важнее, чем добрые отношения с Украиной. Повторю, это был 2003 год. До начала войны оставалось 11 лет.

Общая направленность назначения Рогозина, таким образом, не вызывает сомнений. Детали его тоже легко увидеть, но здесь уже нужно вглядеться в этапы рогозинской карьеры.

Рогозин и пустота

Дмитрий Рогозин — выходец из семьи придворного московского генерала, замначальника службы вооружения МО СССР Олега Рогозина. Эту позицию легче всего описать как должность прапорщика, разросшегося до всесоюзных размеров, с пропорционально выросшими возможностями для наживы. В Москве даже ходит байка о том, что именно с Рогозина-старшего детский писатель Дмитрий Емец списал, притом, с отсылками к его реальной биографии, своего персонажа — вороватого генерала Котлеткина.

По линии жены у Рогозина тоже все сложилось очень удачно — в том смысле, что и тесть его был генералом. Но уже не по части снабжения, а по линии внешней разведки КГБ СССР. И, как известно, если загадать желание, стоя между двумя генералами, то, оно, скорее всего, сбудется. Особенно если генералы — твоя родня.

В 1986 году Рогозин окончил журфак МГУ, в 1988 — экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском горкоме КПСС. Старт был завидным во всех отношениях, но карьера поначалу не шла. В 1986 романтичный Дима насел на тестя, пытаясь устроиться по протекции в разведку, но тот, зная зятя, отбился, спрятавшись за невозможность службы в одном ведомстве двух близких родственников. А, чтобы вопрос об устройстве уже никогда не всплыл снова, организовал вербовку Рогозина в информаторы КГБ и пристроил его завсектором международных организаций в Комитете молодёжных организаций СССР (КМО). Должность эта очень была хлебная, но ставила крест на новых попытках Дмитрия Олеговича пойти в шпионы. Возможно, тесть, не был бы столь упрям, если бы его не смутила крайняя неустойчивость зятя к коррупционным соблазнам. Получить близкого родственника, перекупленного одной из западных спецслужб и сбежавшего за границу, генералу, естественно, не хотелось.

В августе 1990 в России задули новые ветры и замаячили неслыханные возможности. Тогда Дмитрий Рогозин и покинул КМО, решив построить политическую карьеру, но и там поначалу все пошло вяло. В поисках шанса красиво засветиться, он побывал в мае-июне 1992 в Приднестровье. Оттолкнувшись от этого турне, твердо пошел по линии русского национализма, создав и возглавив Конгресс русских общин (КРО). Задумка была неплохой, и, в дальнейшем себя оправдала, но и тут старт оказался трудным. Нацизм тогда еще не вошел в России в силу и в моду, и в 1993 и 1995 годах Рогозин дважды пролетел на выборах мимо Госдумы. Наконец, надавив на родню, и мобилизовав все ее ресурсы, он, в марте 1997 года, набрал-таки 37,91 % на дополнительных выборах по Аннинскому избирательному округу в Воронежской области.

Втиснув еще не обрюзгшее тело в думское кресло, Рогозин почувствовал себя увереннее. К тому же и нацизм как раз начал входить в моду в кругах московских интеллектуалов. Все пошло намного веселей — в 1999 будущий глава "Роскосмоса" удачно переизбрался по тому же округу, после чего стал председателем Комитета по международным делам, а затем возглавил делегацию в ПАСЕ.

С этого момента карьера Рогозина устойчиво пошла в гору, но в ней обнаружились и проблемы. Ничего, кроме как зиговать и воровать, Дмитрий Олегович, увы, не умел. А, поскольку, ноблес настоятельно требовал оближ, Рогозин в 1996 и 1999 годах защитился на философском факультете МГУ по темам "Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность" и "Проблемы национальной безопасности России на рубеже XXI века". Рефераты найти сложно, но возможно. Просто, чтобы убедиться, что ничего кроме зиг и возгласов "Слава России" они не содержат. А вот защищенная в 2016 году в Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова диссертация на соискание степени д.т.н по специальности "Теория вооружения, военно-техническая политика, система вооружения" оказалась уже засекречена. По слухам, в ней подробно описано устройство батута, с которого Рогозин хотел высадиться на Луну раньше, чем это сделают американцы по программе "Артемида".

Сравнение с тыняновским Киже при подробном знакомстве с биографией Рогозина расцветает новыми и яркими красками. Будучи номенклатурным ничем, притом, во всех смыслах, бывший глава Роскосмоса не мог не понравиться Путину, ощутившему в нем родственную натуру. Действительно, они очень похожи. Оба – полные нули, всплывшие наверх в сошедшей с ума России, где верх одержало уязвленное люмпенское сознание, жаждущее мести за своё ничтожество. Оба представляют собой концентрированное выражение обиженного на весь мир, закомплексованного типажа, ставшего основой постсоветского российского общества. Так что карьера Рогозина, под теплым взглядом бункерного дедушки, несомненно, испытает очередной взлет.

Главным же достоинством Рогозина в глазах Путина стала, скорее всего, его готовность совершить любые преступления на оккупированной Украине. Кремлевский карлик остро нуждается в подельниках, на которых мог бы списать хотя бы часть своих злодеяний. Рогозину же, в сложившейся ситуации, некуда податься, так что патрона он не предаст, и без колебаний выполнит даже самые дикие его приказы. Именно такой кадр и нужен сейчас Путину, чтобы рулить оккупированными украинскими территориями, уничтожая на них украинцев.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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