ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям врага на юге: видеофакт 17.07.2022, 12:14

1,030

Уничтожен еще один склад боеприпасов оккупантов.

Украинские военные нанесли удар по российским оккупантам. На юге Вооруженные Силы Украины уничтожили склад БК путинских захватчиков.

Сокрушительный удар по врагу показали на видео. Оно появилось в Telegram-канале "Третья сила".

"Минус кацапская позиция. Юг", - отмечено в описании к видео.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, уничтожен вражеский склад боеприпасов.

"Подрыв российского склада боеприпасов в одном из оккупированных украинских поселков на юге", – отметил журналист.

На опубликованных кадрах видно, как точным ударом украинские артиллеристы взрывают склад БК российских оккупантов, который они расположили в одном из оккупированных поселков на юге Украины.

После "прилета" над местом, где расположились захватчики и были накоплены русские боеприпасы, поднялось облако черно-рыжего дыма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».