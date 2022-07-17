Игроки «Витебска» и «Немана» столкнулись головами в прыжке за верховой мяч 17.07.2022, 12:28

Необычный инцидент произошел в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

Игроки "Витебска" и "Немана" столкнулись головами в прыжке в борьбе за верховой мяч. 17 июля в матче 15 тура чемпионата Беларуси серьезно пострадали нападающий "Витебска" Руслан Теверов и защитник "Немана" Андрей Васильев.

У футболистов была кровь. На поле выбежали специалисты скорой помощи. Обоих игроков пришлось заменить, сообщает euroradio.fm.

В итоге у Теверова сломана челюсть, а Васильев получил сотрясение мозга. Матч был доигран без их участия и закончился со счетом 2:2.

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