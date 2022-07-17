Белорусские пенсионеры беднеют на фоне рекордной инфляции 1 17.07.2022, 12:36

В «правительстве» назвали невыполнимое условие повышения пенсий.

Средняя пенсия неработающего на заслуженном отдыхе белоруса в июле составила 583,1 рубля. Об этом сообщает Минтруда. Эта сумма не меняется третий месяц подряд. При этом реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на инфляцию, снижаются шестой месяц подряд.

В правительстве накануне назвали основное условие, при котором в Беларуси могут повысить пенсии. Как заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, увеличение этих выплат зависит от роста зарплат, а также в целом ситуации в экономике. Напомним, в Беларуси падает ВВП, а экономике прогнозируют непростые времена.

В этом году трудовые пенсии повышали с 1 марта. Однако этот рост «съела» разогнавшаяся инфляция. Напомним, в марте цены на товары и платные услуги выросли на 6,1% к предыдущему месяцу, в апреле — на 1,6%, в мае — на 0,7%, а в июне — на 1,1%.

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