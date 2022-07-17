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До $45 тысяч: как выглядят самые дешевые двушки, которые продаются в Минске

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  • 17.07.2022, 13:02
  • 3,156
До $45 тысяч: как выглядят самые дешевые двушки, которые продаются в Минске

Квартиры находятся недалеко от метро, рядом с парками и водохранилищами.

Журналисты нашли самые дешевые двушки в Минске в базе Realt. Практически все они нуждаются в ремонте и стоят дешевле 45 тысяч долларов.

Улица Ташкентская (Заводской район)

Квартира располагается на первом этаже пятиэтажного дома 1968 года постройки на улице Ташкентская 22/1. Общая площадь двушки — 40 «квадратов», кухня — 7 м².

Квартира обставлена мебелью и продается вместе с ней. Полы деревянные, кое-где лежит плитка. В квартире нет балкона, а санузел - раздельный.

Квартира располагается напротив «Чижовка-Арены» и водохранилища.

Стоимость объекта - 42 тысячи долларов.

Улица Лилии Карастояновой (Центральный район)

Девятиэтажный дом 1966 года постройки стоит на Карастояновой, 41. Квартира находится на 7 этаже и занимает 35,9 м². Кухня - 7,6 м².

Квартира требует ремонта. В 2010 году были заменены окна, электрика и трубы. Технические параметры планировки позволяют сделать из нее евродвушку, объединив кухню и жилую комнату. На полу лежит деревянная доска, плитка и линолеум. В двухкомнатной квартире есть открытый балкон и совмещенный санузел.

Дом находится через дорогу от парка Дружбы Народов, недалеко располагается Цнянское водохранилище.

Стоимость квартиры — 42 900 долларов.

Улица Уборевича (Заводской район)

Пятиэтажка на Уборевича, 164 была построена в 1970 году. Квартира располагается на первом этаже и занимает 38,6 м², кухня — 6,2 м².

В 2021 году в доме был проведен капитальный ремонт. В жилых комнатах на полу лежит ламинат и паркетная доска, в кухне, прихожей и в ванной - плитка. В комнатах установлены дубовые двери. В прихожей имеется встроенный шкаф-купе из ротанга. Также в двушке есть застекленный балкон и совмещенный санузел с душевой кабиной.

Недалеко от дома располагается Чижовское водохранилище.

Цена двушки - 43 тысячи долларов. Уместен торг.

Улица Ландера (Октябрьский район)

Дом в микрорайоне Курасовщина был построен в 1968 году. Двушка располагается на втором этаже. Общая площадь объекта - 38,3 м², кухня - 6,2 м².

В доме уже был проведен капитальный ремонт. Двушка полностью свободна от мебели и готова к новым интерьерам. Санузел в квартире раздельный. Есть застекленный балкон и подвал.

До станции метро «Малиновка» всего две остановки на общественном транспорте.

Стоимость двушки — 43 500 долларов. Цена может снизиться, так как владельцы готовы на торг.

Улица Либкнехта (Московский район)

Квартира находится в двухэтажном доме, который был построен 1960 году по адресу улица Либкнехта, 119. Двушка занимает 38,12 м², с кухней в 4,63 квадратного метра.

В ней есть две раздельные комнаты, где сделан неплохой ремонт. Все окна выходят на одну сторону. На полу лежит линолеум, санузел — совещенный, а вот балкона в данной квартире нет.

До станции метро «Грушевка» всего 8 минут пешком.

Стоимость квартиры — 44 900 долларов.

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