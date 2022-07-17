В Украине ликвидировали командира российских снайперов

В Украине ликвидировали командира российских снайперов11
- 17.07.2022, 13:07
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Оккупант планировал осенью жениться.
Иван Дьяков, старший лейтенант оккупационной армии РФ, погиб на войне в Украине. Он был командиром вражеского взвода снайперов.
О ликвидации очередного оккупанта рассказал в своем Telegram-канале полковник Вооруженных сил Украины, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц). Он также показал фото погибшего военного РФ.
"Командир взвода снайперов старший лейтенант Дьяков Иван сделал "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – говорится в публикации.
По неофициальным данным российских пользователей соцсетей, Ивану Дьякову было 25 лет. Погиб он еще в мае, а посмертно был представлен в РФ к государственной награде. Осенью военный страны-агрессора должен был жениться.