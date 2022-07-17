Путин оказался фриком 17.07.2022, 13:28

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Игаль Левин

Военный эксперт рассказал об «оккультности» диктатора и теневой армии Кремля.

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, как может помочь Украине его страна, что он думает об оккультности диктатора Владимира Путина и зачем Кремль обзавелся теневой армией.

— Президент США уже посетил Израиль и встретился с нынешним, временным премьер-министром Яиром Лапидом. Пресса писала, что во время визита Байден попросил Лапида поставить Украине оружие. В финальном коммюнике ничего об этом не говорилось. Что это означает? Нам не стоит ждать от Израиля оружия или возможны какие-то секретные договоренности?

— Если даже будут переданы какие-нибудь сложные системы (военное оборудование Израиль и так поставляет), наступательное вооружение, это произойдет неофициально. Никто не скажет, что Израиль передал, мы просто увидим это в Украине.

— Почему неофициально?

— В Индонезии, Филиппинах — где-то там засветились танки Меркава. Это впервые, по-моему, в истории, когда их куда-то продали. Сделка о продаже Меркавы появилась в 2014 году, восемь лет назад. И государство, куда их продали, не разглашалось Израилем.

Это типичный почерк Израиля: он такие вещи делает обычно тихо, не помпезно.

А учитывая ситуацию, что у нас большая горячая война, масштаба Второй мировой войны, то тем более. В Европе последний раз такая война была во времена Второй мировой.

Мне кажется, что, скорее всего, так и будет. Но я не исключаю вариантов более широкой и открытой поддержки.

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