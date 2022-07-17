закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 14:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Сегодня Медведев выпьет больше, чем вынесет его суверенный организм»

  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 17.07.2022, 14:10
  • 1,960
«Сегодня Медведев выпьет больше, чем вынесет его суверенный организм»

С экс-президентом РФ может приключиться беда.

Мы очень переживаем с утра за нашего сердитого плюшевого Мишку, за Медведева. Боимся потерять вместе с его Теддиграмом. Сегодня он может выпить больше, чем вынесет суверенный организм. От счастья.

Глава немецкого Федерального сетевого агентства Германии со знакомой всякому русскому уху фамилией «Мюллер», одетой в чёрный мундир, сообщил:

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа».

Сейчас в Кремлях надуются от сознания значительности. Победа! Олигархический усмановский «Коммерсант» уже вывалил на ленту заголовок новости: «В минэкономике Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа».

Немецкие друзья, мы к вам с претензией. Нельзя же так с утра радовать «спецоператоров». Они все люди в возрасте. Могут не вынести сильных эмоций. Вы бы им еще цистерну шнапса отправили в подарок. Пей до дна. Диверсанты.

Телеграм-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин