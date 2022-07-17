«Сегодня Медведев выпьет больше, чем вынесет его суверенный организм» Телеграм-канал «Серпом По»

17.07.2022, 14:10

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С экс-президентом РФ может приключиться беда.

Мы очень переживаем с утра за нашего сердитого плюшевого Мишку, за Медведева. Боимся потерять вместе с его Теддиграмом. Сегодня он может выпить больше, чем вынесет суверенный организм. От счастья.

Глава немецкого Федерального сетевого агентства Германии со знакомой всякому русскому уху фамилией «Мюллер», одетой в чёрный мундир, сообщил:

«Газохранилища заполнены почти на 65%. Это лучше, чем в предыдущие недели, но все же недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа».

Сейчас в Кремлях надуются от сознания значительности. Победа! Олигархический усмановский «Коммерсант» уже вывалил на ленту заголовок новости: «В минэкономике Германии заявили о невозможности пережить зиму без российского газа».

Немецкие друзья, мы к вам с претензией. Нельзя же так с утра радовать «спецоператоров». Они все люди в возрасте. Могут не вынести сильных эмоций. Вы бы им еще цистерну шнапса отправили в подарок. Пей до дна. Диверсанты.

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