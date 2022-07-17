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Почему тактика ВСУ намного эффективнее тактики войск РФ

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  • Мирослав Гай
  • 17.07.2022, 14:25
  • 1,836
Почему тактика ВСУ намного эффективнее тактики войск РФ

Кремль действует по «лучшим» заветам Ильича.

РФ действует по тактике РСФСР, по «лучшим» заветам Ленина и Троцкого, а именно по тактике массового террора. Так они действовали в 1917-м и до сих пор. Это было в известной степени эффективно в первой половине и середине 20 века. Таким образом Россия провела уникальный для человечества эксперимент по негативной селекции, когда уничтожались и иммигрировали лучшие, а размножались худшие. Результат налицо. Нация манкуртов, уродов и садистов. Украину уберегла близость к границам с цивилизованным миром. Несмотря на все геноциды, мы уберегли человеческий потенциал.

Сейчас РФ тратит дорогое вооружение на уничтожение гражданского населения в стратегии массового террора и запугивания. Десятки миллионов долларов тратятся не на военную структуру, а на гражданских.

ВСУ же, через определенный гуманизм и экономию, тратят бесценный боекомплект на уничтожение военной инфраструктуры врага, складов вооружения, техники, нейтрализации командного состава противника, их пунктов логистики.

В результате РФ нас запугать не удалось, а мы, тратя меньше и дешевле, уничтожаем более эффективно их дорогостоящее оборудование и личный состав.

За всю эпопею на острове Змеиный РФ потеряло техникой и кораблями более миллиарда долларов.

Одна «Богдана», ценой до 2 миллионов, уничтожила техники и боекомплекта оккупантов под 50 миллионов долларов.

Тактика террора в 21-м веке приводит не к страху, а к ненависти. Оккупантов хотят уничтожать все градации граждан: по возрасту, полу, социальной принадлежности и тому подобное.

Поэтому тактика ВСУ оказалась эффективнее не только с военной и экономической точек зрения, но и с информационной и политической.

России и РФ никогда больше не будет в Украине надолго. Потому что Россия неэффективна. Она просто не способна быть эффективной. В стратегической перспективе этого не будет.

Мирослав Гай, «Обозреватель»

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