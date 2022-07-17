Дворец Радзивиллов в Беларуси продают за смешную сумму 9 17.07.2022, 14:30

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Было несколько попыток найти инвестора.

Дворец Радзивиллов в Дятлово снова выставили на торги. Информация об этом появилась на сайте Государственного комитета по имуществу Беларуси.

Пока покупателей на дворец не нашлось, хотя было несколько попыток найти инвестора. Предыдущие торги пытались провести в сентябре 2021 года и продать дворец за 145 рублей. Претендентов не нашлось.

Следующий аукцион назначен на 11 августа, а заявки необходимо подать до 5 августа. Первоначальная стоимость здания — 30 963 рубля (около 12 тысяч долларов).

Площадь дворца — 1500 м2. Вместе с ним на 50 лет сдается в аренду и земельный участок площадью 0,4 га. Использовать его можно будет ограниченно — рядом водоохранная зона и прибрежная полоса. Начать пользоваться купленным зданием нужно будет не позднее, чем через три года после покупки.

Дворец Радзивиллов в Дятлово датируется серединой 18 века. Это самый ценный памятник архитектуры в городе. Перед решением выставить на продажу, дворец принадлежал районной больнице.

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