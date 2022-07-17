В Госдуме РФ паника из-за возможного удара Украины по Крымскому мосту 10 17.07.2022, 14:35

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Истерия обострилась после успешного использования HIMARS ВСУ.

Если Украина обстреляет Крымский мост, российские оккупанты ответят "сокрушительным ударом" по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и логистике оружия. В РФ обещают, что после такого наша страна не сможет оправиться.

Как передают росСМИ, такими угрозами разразился депутат Госдумы от "крымского региона" Михаил Шеремет, пишет УНИАН.

"Попытка атаковать Крымский мост обернется сокрушительным ударом по центрам принятия решений в Киеве, военной инфраструктуре и каналам логистики поставок оружия. За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", — заявил Шеремет.

Напомним, в России далеко не первый раз угрожают бомбардировкой правительственного квартала в Киеве. Об аналогичных ударах говорили после обстрела "вышек Бойко". А еще такие же заявления звучали, когда стало известно о передаче Украине РСЗО HIMARS.

Что касается Крымского моста, то 16 июля представитель ГУР Вадим Скибицкий подтвердил потенциальный удар по объекту, Но для этого сначала нужно получить ракеты для РСЗО с дальностью поражения до 300 километров.

Советник руководителя ОПУ Алексей Арестович тоже высказался по поводу Крымского моста. По его мнению, объект ждет судьба "вышек Бойко".

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