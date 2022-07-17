На севере Китая ученые обнаружили следы тысяч динозавров 17.07.2022, 14:37

Окаменелости нашли на площади, которая превышает 900 квадратных метров.

В Китае группа палеонтологов, работающая с 2020 года на территории северной провинции Хэбэй, обнаружила уже около 4300 следов, оставленных динозаврами 150 миллионов лет назад.

Об этом сообщает china.org.cn.

Окаменелости нашли на достаточно большой площади, которая превышает 900 квадратных метров. Участок расположен в районе Сюаньхуа недалеко от города Чжанцзякоу. Слои горных пород, в которых были найдены следы динозавров, невероятно старые. Их примерный возраст достигает отметки в 150 миллионов лет.

Еще весной 2020 года специалисты впервые заметили уникальные окаменелости, которые находились на горном склоне из твердых каменистых пород. Часть следов имела круглую форму. Кроме того, палеонтологам удалось отыскать отпечатки невероятно больших когтей, которые были у гигантских доисторических существ.

Сунь Сяо, занимающий должность главного инженера регионального географического управления провинции Хэбэй, рассказал о том, что всего удалось отыскать и задокументировать около 4300 следов. Специалисты установили, что обнаруженные следы оставили представители четырех совершенно разных видов динозавров. При этом эксперты отмечают, что один вид существ ранее был неизвестен им. На сегодняшний день палеонтологи занимаются его идентификацией.

Исследователи отмечают то, что динозавры оставили все эти следы не одновременно, а на протяжении достаточно длительного промежутка времени. При этом в данной местности могли ходить представители не только юрского, но и мелового периода. Стоит обратить внимание на то, что следы оставили травоядные динозавры. Длина их тел была больше 15 метров. Кроме того, часть следов принадлежит хищникам с длиной тела в среднем 4-5 метра.

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