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Внутри Кремля происходят отрицательные для Путина сдвиги

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  • 17.07.2022, 14:41
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Внутри Кремля происходят отрицательные для Путина сдвиги

Начались процессы, которые могут всколыхнуть Россию и мир.

Путин уволил вице-премьера по оборонной промышленности и назначил вместо него Дмитрия Рогозина. Это значит, что Кремль к чему-то готовится.

Так считает российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Об этом он сказал 24 каналу.

По его словам, в целом для "Роскосмоса" ничего не изменится. Однако нужно быть готовым к новым событиям, которые могут всколыхнуть страну и мир. По мнению Гудкова, это может быть:

всеобщая мобилизация;

официальное объявление войны;

создание союза с Беларусью;

вторжение на Аляску.

"Не знаю, что, но это должно быть что-то экстраординарное. Потому что никогда в истории России не созывали парламент в такой спешке и жесткой обстановке, особенно в такой период", – добавил он.

Однако после этого созыва ничего не произошло, подчеркнул политик.

"Это означает, что внутри Кремля происходят тектонические сдвиги, отрицательные для Путина", – считает Гудков.

Они связаны с тем, что у путина больше нет возможности контролировать ситуацию.

Напомним, Путин уволил с должности главы "Роскосмоса" Рогозина, который занимал эту должность последние четыре года. Его назначили гендиректором госкорпорации 24 мая 2018 года.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Рогозина с должности главы "Роскосмоса" не связана с какими-либо претензиями к его работе, он своевременно получит новое назначение.

Российские СМИ пишут, что Рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию российского президента. Должность, которую он займет еще обсуждают.

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