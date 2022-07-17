Внутри Кремля происходят отрицательные для Путина сдвиги

Внутри Кремля происходят отрицательные для Путина сдвиги2
- 17.07.2022, 14:41
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Начались процессы, которые могут всколыхнуть Россию и мир.
Путин уволил вице-премьера по оборонной промышленности и назначил вместо него Дмитрия Рогозина. Это значит, что Кремль к чему-то готовится.
Так считает российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Об этом он сказал 24 каналу.
По его словам, в целом для "Роскосмоса" ничего не изменится. Однако нужно быть готовым к новым событиям, которые могут всколыхнуть страну и мир. По мнению Гудкова, это может быть:
всеобщая мобилизация;
официальное объявление войны;
создание союза с Беларусью;
вторжение на Аляску.
"Не знаю, что, но это должно быть что-то экстраординарное. Потому что никогда в истории России не созывали парламент в такой спешке и жесткой обстановке, особенно в такой период", – добавил он.
Однако после этого созыва ничего не произошло, подчеркнул политик.
"Это означает, что внутри Кремля происходят тектонические сдвиги, отрицательные для Путина", – считает Гудков.
Они связаны с тем, что у путина больше нет возможности контролировать ситуацию.
Напомним, Путин уволил с должности главы "Роскосмоса" Рогозина, который занимал эту должность последние четыре года. Его назначили гендиректором госкорпорации 24 мая 2018 года.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отставка Рогозина с должности главы "Роскосмоса" не связана с какими-либо претензиями к его работе, он своевременно получит новое назначение.
Российские СМИ пишут, что Рогозин в ближайшее время должен перейти на работу в администрацию российского президента. Должность, которую он займет еще обсуждают.