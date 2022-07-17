ВВП сокращается, инфляция ускоряется: главные болевые точки белорусской экономики 1 17.07.2022, 14:54

Наибольшие потери понес экспорт калийных удобрений и нефтепереработка.

За первое полугодие белорусская экономика сократилась на 4%. Инфляция ускорилась до 17,6%. В дальнейшем многое будет зависеть от того, как сработают гиганты белорусской промышленности, пишет ilex.by.

Что фиксирует статистика

По оценке Министерства экономики, в январе-июне ВВП Беларуси сократился примерно на 4%. Замедление связано со структурными изменениями, в первую очередь, во внешней торговле из-за западных санкций и «заморозке» отношений с Украиной. Сегодня предприятия переориентируют свои товарные потоки с Запада на Россию, Китай, страны ЕАЭС.

— Для этого решается целый комплекс задач, связанных с поставкой комплектующих, отработкой новых логистических маршрутов, поиском новых партнеров, переходом на другие валюты в расчетах. На их выполнение требуется время, и предприятия вынуждены незначительно замедлиться, чтобы не «работать на склад», — считает министр экономики Александр Червяков.

При этом годовая инфляция в Беларуси ускорилась до 17,6% в июне. В годовом исчислении продовольствие подорожало на 19,6%, непродовольственные товары — на 19,7%, услуги — на 11,3%.

За июнь индекс потребительских цен вырос на 1,1% после прироста в мае на 0,7%. Цены на продовольственные товары увеличились на 0,7%, на непродовольственные — на 1,5%, на услуги — на 1,3%.

Ставка на Россию

По итогам пяти месяцев внешнеторговый оборот Беларуси сократился на 6,5% до 28,25 млрд долларов. Белорусский экспорт упал на 4,4% до 13,97 млрд долларов, а импорт — на 8,5% до 14,28 млрд долларов. Дефицит внешней торговли товарами сократился втрое и составил 304,6 млн долларов.

Экспорт в Россию вырос на 17,3% до 7,06 млрд долларов, импорт оттуда на 5,6% до 9,03 млрд долларов.

Поставки в Евросоюз по итогам пяти месяцев сократились на 21% до 2,9 млрд долларов, а импорт — на 30,8% до 1,79 млрд долларов.

Экспорт товаров из Беларуси в регион «дальней дуги» составил 2,36 млрд долларов, подсчитали banki24.by. Относительно сопоставимого периода прошлого года экспортные поставки упали на 6,3%. Импорт товаров в Беларуси с «дальней дуги» составил 2,97 млрд долларов (минус 17,1% к январю-маю 2021 года). Удельный вес экспорта в регион вне ЕС и СНГ достиг в 2022 году 16,9% (против 17,2% в 2021-м), а доля импорта товаров из этого региона составила 20,8% (23%). При этом выросла доля России, которая превысила 50%.

Вместе с тем эксперты проекта BEROC обращают внимание на сокращение физических объемов экспорта, которое произошло в первую очередь за счет нефтепродуктов и калийных удобрений. Фиксируется снижение поставок непродовольственных потребительских товаров, например, мебели. Что касается продукции машиностроения, сельхозтехники, продовольствия, то существенного проседания не произошло. Стоимостной объем белорусского экспорта вырос благодаря ценовой конъюнктуре, несмотря на сообщения о демпинге.

Как работают гиганты промышленности

Две сферы, которые важны для экономики и наполнения бюджета, не могут «похвастаться» результатами. Речь — о производстве калийных удобрений и нефтепереработке.

С февраля текущего года Беларусь лишена возможности экспортировать хлоркалий через литовский порт Клайпеда. Кроме того, действуют секторальные санкции ЕС в отношении белорусских калийных удобрений, а также индивидуальные запретительные санкции ЕС и США в отношении «Беларуськалия» и его трейдера БКК.

Недавно телеканал ОНТ сообщил, что «Беларуськалий» начал отгружать калийные удобрения на экспорт не только по железной дороге, но и через российские порты.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что при экспорте хлоркалия через российские порты «Беларуськалий» в условиях санкций продает свою продукцию со скидкой 30−50% от сложившихся на мировом рынке цен.

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы после западных санкций и приостановки отгрузок в Украину ориентируются преимущественно на внутренний рынок. Однако действует экспортный канал через Россию, соответствующее соглашение с которой подписано в феврале 2021 года. В 2021—2023 годах через российские порты планируется перевалить 9,8 млн тонн белорусских нефтепродуктов, включая мазут, газойль, бензин и масла. Беларусь при подписании документа согласилась на принцип «бери или плати». Если производитель отгружает объемы ниже согласованных, он все равно обязан оплатить все согласованные объемы перевалки. За прошлый год осуществлена перевалка 2,1 млн тонн. В текущем году планируют перевалить 2,4 млн тонн белорусских нефтепродуктов, сказал министр транспорта РФ Виталий Савельев. Но поставки могут быть и больше. В июне Россия разрешила экспорт белорусских нефтепродуктов не только через порты Северо-Западного региона, но и через любые российские порты.

Белорусский металлургический завод по-прежнему загружен не на полную мощность, а логистические проблемы пока не удалось решить. Объем производства стали в июне вырос на 36−40 тыс. тонн по сравнению с маем.

В Беларуси из-за санкций ЕС с июня возникли проблемы со сбытом продукции деревообработки, поэтому пришлось оптимизировать объемы заготовки древесины, сообщил Юрий Назаров.

Заместитель председателя правления Белорусской универсальной товарной биржи Алексей Мацевило рассказал, что в 2021 году через биржу за рубеж было реализовано более 2 млн кубометров пиломатериалов, причем основной объем поставок (около 90%) приходился на государства ЕС и Великобританию.

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