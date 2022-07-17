В Волковысском районе подтопило больше 200 домов 17.07.2022, 15:15

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Из берегов вышло водохранилище.

В Волковысском районе подтопило более 150 дачных участков и 60 частных подворий, сообщает zerkalo.io со ссылкой на телеканал СТВ. Причина — выход из берегов водохранилища. В результате проблемы возникли в самом Волковысске, городском поселке Россь и деревне Личицы.

На месте работает комиссия по ЧС. Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет, сообщает телеканал. В регионе выпало за июль более полуторамесячной нормы осадков.

Напомним, в Гомеле 17 июля также прошли сильный ливень и град.

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