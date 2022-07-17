закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 16:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Волковысском районе подтопило больше 200 домов

  • 17.07.2022, 15:15
  • 1,684
В Волковысском районе подтопило больше 200 домов

Из берегов вышло водохранилище.

В Волковысском районе подтопило более 150 дачных участков и 60 частных подворий, сообщает zerkalo.io со ссылкой на телеканал СТВ. Причина — выход из берегов водохранилища. В результате проблемы возникли в самом Волковысске, городском поселке Россь и деревне Личицы.

На месте работает комиссия по ЧС. Жизнеобеспечение населения не нарушено, пострадавших нет, сообщает телеканал. В регионе выпало за июль более полуторамесячной нормы осадков.

Напомним, в Гомеле 17 июля также прошли сильный ливень и град.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин