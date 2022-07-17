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В Беларуси запускают базу данных по подержанным автомобилям

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  • 17.07.2022, 15:27
  • 2,818
В Беларуси запускают базу данных по подержанным автомобилям

Какие сведения в нее попадут?

Возможность получения комплексной истории бэушного автомобиля планируют предоставить на портале Национального центра электронных услуг в III квартале 2022 года. Об этом в интервью БелТА рассказал директор центра Роман Градусов.

Для реализации услуги будут интегрированы данные из четырех информационных систем. В итоге на портале можно будет прочесть всю историю машины с момента первой регистрации.

В частности, среди доступных сведений будут:

история прохождения техосмотра;

полученные разрешения на допуск к участию в дорожном движении;

зафиксированный пробег;

информация о нахождении в розыске.

На Едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) в текущем году обработано более 33 млн обращений. Большая часть из них ориентирована на юридических лиц. Однако растет спрос и среди физлиц. Например, с 1 июля на портале заработала база вакцинированных от COVID-19. Также с помощью портала иностранцы могут получать краткосрочные визы C для въезда в Беларусь.

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