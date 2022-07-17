закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 17:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Бундестаге призвали Шольца созвать конференцию по Украине

3
  • 17.07.2022, 16:15
  • 2,620
В Бундестаге призвали Шольца созвать конференцию по Украине

На конференции должны выяснить, что именно сегодня делает Германия для помощи Украине.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала немецкого канцлера Олафа Шольца как можно быстрее созвать национальную конференцию по Украине.

Об этом сообщает DW.

По ее словам, на конференции должны выяснить, что именно сегодня делает Германия для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. А также определить, на что еще способны немецкие вооруженные силы, промышленность и политика.

Она также считает, что то, как долго Украина сможет защищать себя, зависит, в частности, от поддержки Германии, которая может сделать еще больше.

"Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, как требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед", - добавила Штрак-Циммерман.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин