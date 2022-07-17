В Бундестаге призвали Шольца созвать конференцию по Украине 3 17.07.2022, 16:15

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На конференции должны выяснить, что именно сегодня делает Германия для помощи Украине.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман призвала немецкого канцлера Олафа Шольца как можно быстрее созвать национальную конференцию по Украине.

Об этом сообщает DW.

По ее словам, на конференции должны выяснить, что именно сегодня делает Германия для помощи Украине в борьбе против российской агрессии. А также определить, на что еще способны немецкие вооруженные силы, промышленность и политика.

Она также считает, что то, как долго Украина сможет защищать себя, зависит, в частности, от поддержки Германии, которая может сделать еще больше.

"Германия должна взять на себя лидирующую роль в Европе, как требуют ее западные партнеры, и, без сомнения, решительно и смело двигаться вперед", - добавила Штрак-Циммерман.

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