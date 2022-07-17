В Минске после ремонта пустили транспорт через мост, который соединяет проспект Жукова и улицу Аэродромную 17.07.2022, 16:29

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Для пешеходов мост пока закрыт.

В Минске 17 июля завершились ремонтные работы внешней стороны путепровода, который соединяет проспект Жукова и улицу Аэродромную. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Движение по отремонтированному участку возобновилось с 8.00. На проезжую часть моста уложили новый асфальт и нанесли свежую разметку. Тротуары выложили плиткой, установили остановочный пункт для пассажиров и общественного транспорта.

— Пока по мосту могут передвигаться только автомобили, но планируем в течение недели открыть движение и для пешеходов. Сегодня ночью здесь будет работать техника для демонтажа покрытия второго участка. Завтра начнем демонтировать все существующие пролеты. Времени мало, нужно постараться успеть как можно больше пока погодные условия благоприятные. Но и качество страдать не должно, — отметил директор «Гордорстроя» Сергей Панев. — В нынешнем году занимаемся еще одним мостом, проходящим через ул. Железнодорожную. Мы уже восстановили первый и четвертый пролеты. За ближайшие семь дней поставим центральную опору. К концу месяца должны закончить возведение первой половины путепровода, а в середине августа — запустить по ней движение.

Напомним, капремонт путепровода начался еще в 2021 году.

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