Украинских военных начали обучать управлению зенитками Gepard 1 17.07.2022, 16:40

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Тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии.

На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками Gepard.

Об этом сообщает RND.

Сообщается, что тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн. На данный момент на обучении находятся не менее 100 военнослужащих украинской армии.

Также сообщается, что бойцы должны ознакомиться с самоходными зенитками Gepard и пройти артиллерийскую подготовку. При этом Бундесвер официально не подтверждает информацию о тренировках.

"Тренировочный полигон Тодендорф отвечает всем требованиям для этого. Раньше там базировались Gepard, там в районе Балтийского моря удобно тренироваться на стрельбищах", - отметил член Бундестага Восточного Гольштейна и эксперт по вопросам обороны Инго Гадехенс.

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