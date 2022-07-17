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По всей Беларуси вечером в воскресенье прогнозируются грозы

  • 17.07.2022, 16:53
По всей Беларуси вечером в воскресенье прогнозируются грозы

Как обезопасить себя от непогоды.

В МЧС предупреждают, что в воскресенье, 17 июля, с 15.00 и до 21.00 ожидаются грозы по большей части страны. В ведомстве рассказали, как защитить себя от непогоды.

Напомним, из-за грозы синоптики прогнозировали на сегодня желтый уровень опасности.

В МЧС предупреждают, что при грозе возможно повреждение линий связи и электропередачи, отключение электроподстанций, а также возникновение лесных пожаров.

В этой ситуации в ведомстве советуют по возможности при грозе оставаться дома, закрывать двери и окна. В МЧС также рекомендуют не прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие. «При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности», — уточняют в ведомстве.

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