По всей Беларуси вечером в воскресенье прогнозируются грозы
- 17.07.2022, 16:53
Как обезопасить себя от непогоды.
В МЧС предупреждают, что в воскресенье, 17 июля, с 15.00 и до 21.00 ожидаются грозы по большей части страны. В ведомстве рассказали, как защитить себя от непогоды.
Напомним, из-за грозы синоптики прогнозировали на сегодня желтый уровень опасности.
В МЧС предупреждают, что при грозе возможно повреждение линий связи и электропередачи, отключение электроподстанций, а также возникновение лесных пожаров.
В этой ситуации в ведомстве советуют по возможности при грозе оставаться дома, закрывать двери и окна. В МЧС также рекомендуют не прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие. «При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности», — уточняют в ведомстве.