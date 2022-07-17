В Беларусь за неделю прилетели не менее 15-ти российских транспортников 17.07.2022, 17:00

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Что они привозят в Беларусь – неизвестно.

За неделю в Беларусь прилетели не меньше 15-и военно-транспортных самолетов ВКС РФ.

С 9 по 17 июля 2022 года зафиксировано увеличение числа прилётов в Беларусь крупных транспортных самолётов из РФ, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Только на военный аэродром в Мачулищах было как минимум:

10 прилётов Ил-76 ВКС РФ;

2 прилёта Ан-22 ВКС РФ;

3 прилёта Ан-124 ВКС РФ.

"Ан-22 - самый большой в мире турбовинтовой самолет, как и Ан-124, он используется для перевозки крупногабаритного груза. По нашей информации, как минимум часть из этих самолётов что-то привезли в Беларусь, однако что именно - неизвестно. У одних только Ан-124 на борту было до 20 человек персонала", - сказано в сообщении.

Ко всему прочему, на этой неделе в Беларусь впервые с апреля прилетел и улетел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ВКС РФ (RF-94268). В общей сложности он пробыл на территории Беларуси 5 дней 12 часов и "работал" в воздушном пространстве РБ в сопровождении истребителей из Барановичей - трижды по 6 часов за это время.

Среди направлений, куда улетели или откуда прилетали эти самолёты можно выделить: Таганрог, Иваново, Тверь и Анапу.

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