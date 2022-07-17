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Украинский футболист забил фантастический гол в стиле «сухой лист»

  • 17.07.2022, 17:10
Украинский футболист забил фантастический гол в стиле «сухой лист»

Марьян Швед выполнил угловой удар безупречно.

Украинский полузащитник бельгийского "Мехелена" Марьян Швед отметился удивительным голом в спарринге против немецкого "Вольфсбурга", пишет unian.net.

Экс-футболист львовских "Карпат" Швед на 41-й минуте товарищеского матча забил прямым ударом с углового. Марьян безупречно выполнил "сухой лист". На тот момент немецкий клуб вел со счетом 4:0 и Швед сократил отставание.

Во втором тайме "Мехелен" еще дважды забил и проиграл в итоге с боем - 3:4. Кроме шедеврального гола Швед записал в свой актив голевую передачу в этом поединке.

В минувшем сезоне чемпионата Бельгии 25-летний Швед забил два гола. Всего за "Мехелен" украинец забил восемь голов в 59 поединках.

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