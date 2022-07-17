В Виннице похоронили четырехлетнюю Лизу, погибшую в результате обстрела российскими оккупантами 17.07.2022, 17:40

Мать девочки находится в больнице с ранениями.

17 июля в Виннице попрощались с четырехлетней Лизой Дмитриевой, которая погибла в результате ракетного удара российских оккупантов 14 июля.

«Общественное» сообщило, что церемония прощания проходила в Спасо-Преображенском соборе. Похоронили Лизу на городском кладбище в районе Сабарова.

Мать девочки Лариса находится в больнице с ранениями. Всего в результате обстрела Винницы погибли трое детей.

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