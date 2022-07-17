Под Белостоком прошел белорусский фестиваль «Тутака» 17.07.2022, 18:24

Фоторепортаж.

16 июля в Городке под Белостоком прошел фестиваль «Тутака».

На фестивале выступили J:Mors, Šuma, Лявон Вольский и другие. В программе были мероприятия для детей и два спектакля.

Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла поблагодарила участников фестиваля «Тутака», ее выступление было показано на большом экране фестивальной сцены.

Фестиваль «Тутака» прошел в Белостоке во второй раз. Организаторы обещают, что фестиваль станет традиционным и следующим летом состоится третий фестиваль.

Сайт Charter97.org подготовил фоторепортаж c фестиваля.

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