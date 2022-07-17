Военнослужащий ВСУ Сазонов: Лукашенко откроет второй фронт, если Путин захватит Донбасс 17.07.2022, 18:22

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ВСУ готовы встречать врага.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов считает, что Беларусь оттягивает вступление в войну, но она к этому готова

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Военные учения белорусской армии на границах с Украиной продлены в 12 раз. Учения отработали и не вернули военных в места дислокации. В Ейске разгрузился эшелон с техникой для усиления охраны государственной границы. На авиабазу "Барановичи" прибывают российские пилоты, отрабатывают высадку десан ударов", - заметил Сазонов.

Также военнослужащий ВСУ добавил, что Лукашенко согласился поучаствовать во второй фазе войны.

В Беларуси достаточно российских военных в белорусской форме. Если Путин захватит Донецкую область, мы получим второй фронт с Беларусью. ВСУ готовы встречать врага, дать отпор", - подчеркнул Сазонов.

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