Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 18 по 24 июля 1 17.07.2022, 19:16

Прогноз.

На следующей неделе в большинстве стран Европы ожидается очень теплая погода, а в Западной и Южной Европе будет очень жарко. Но быстрая смена атмосферных процессов сохранит неустойчивый характер погоды: ливни, грозы, град, порывистый ветер.

Погода в Бресте на неделю с 18 по 24 июля:

Погода в Витебске на неделю с 18 по 24 июля:

Погода в Гомеле на неделю с 18 по 24 июля:

Погода в Гродно на неделю с 18 по 24 июля:

Погода в Могилеве на неделю с 18 по 24 июля:

Погода в Минске на неделю с 18 по 24 июля:

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