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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

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  • 17.07.2022, 19:41
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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ

ВСУ отбили атаки россиян на нескольких направлениях.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 17 июля.

Об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто сорок четвертые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. Враг задействовал артиллерию для обстрелов приграничных населенных пунктов Студенок, Волфино, Белополье, Новые Вирки и Искрисковщина. Продолжается воздушная разведка пограничных районов Черниговской и Сумской областей.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Петровка, Протопоповка, Прудянка, Русские Тишки, Питомник, Старый Салтов, Чугуев, Мосьпаново, Уды, Веселое и другие. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку от Прудянки и Верхнего Салтова.

В Славянском направлении враг совершил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Дибровное, Ивановка, Мазановка, Богородичное, Большая Камышеваха, Курулька, Константиновка, Вернополье, Гусаровка и других. В целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

В Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Северск и продвижения в направлении города Бахмут.

На Славянском направлении оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Донецкое, Северск, Верхнекаменское, Звановка, Выемка, Ивано-Дарьевка и другие. Вражеские штурмовые действия вблизи Григоровки украинские воины быстро подавили. оккупанты с потерями отошли.

На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в частности недалеко от Берестового, Веселого, Красной Горы, Вершины, Новолуганского, Майского. Нанес ракетно-авиационные удары в районах Константиновки, Новолуганского и Покровского. Оккупанты пытались штурмовать и наступать вблизи Берестового, Белогоровки, Яковлевки и Новолуганского. Бестолковые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях обстрелы, в частности, зафиксированы возле Невельского, Красногоровки, Новомихайловки, Владимировки, Павловки, Пречистовки, Золотой Нивы, Степногорска и Степного. Враг нанес ракетно-авиационные удары неподалеку от Покровска и Новоселовки Второй.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно прибегли к бегству.

В Южнобужском направлении враг систематическими обстрелами пытается нарушить логистическое обеспечение украинских войск. Обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белая Криница, Березнеговатое, Терновка, Веселый Кут, Благодатное, Квитневое, Лоцкино, Новогригоровка, Мирное, Прибугское, Лупарево, Баштанка и других. Нанес ракетные удары по Николаеву.

Идет воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза последующих ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Украинские подразделения продолжают выполнение ракетно-артиллерийских огневых задач на определенных направлениях и бьют оккупантов в ближних боях".

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