закрыть
17 июля 2022, воскресенье, 20:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Немецкий фонд готов разорвать связи с «Северным потоком-2»

2
  • 17.07.2022, 20:21
  • 1,720
Немецкий фонд готов разорвать связи с «Северным потоком-2»

Вопрос на миллионы.

Немецкий общественный фонд, созданный для содействия строительству газопровода "Северный поток-2", готов окончательно разорвать связи с компенсацией в 12 млн евро.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что созданный в земле Мекленбург-Передняя Померания фонд готов выплатить 12 млн евро для погашения своих обязательств перед дочерней компанией Nord Stream 2 AG.

По словам главы Фонда Эрвина Селлеринга, после выплаты денег все связи с проектом будут полностью разорваны. В то же время он не уверен, что санкции против России позволят провести платежи.

Около 10 млн евро приходится на доход от продажи машин, устройств и материалов, а также на закупки, которые когда-то финансировал Nord Stream 2. Кроме того, фонд вернет 2 млн евро, которые он принял авансом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник
К белорусским партизанам добавился еще и герой-пограничник Артем Черников
Тюрьма для четверых, включая младенца
Тюрьма для четверых, включая младенца Ирина Халип
Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин