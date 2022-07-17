ВСУ нанесли серьезный удар в глубокий тыл Луганской области

ВСУ нанесли серьезный удар в глубокий тыл Луганской области1
- 17.07.2022, 21:15
- 8,094
Оккупанты потеряли несколько складов и командный центр.
ВСУ ударили в глубокий тыл Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Больше недели назад Шойгу доложил о полном захвате Луганской области, но на небольшой территории области ВСУ и до сих пор наносят потери россиянам", - сказал председатель ОВА.
По его словам, выехать из оккупированных городов и сел возможно либо через Россию, либо через один из населенных пунктов Харьковской области.
"Те, кто хотел получить "русский мир", с радостью стоят в огромных очередях за хлебом, живут без света, воды и газа", - продолжил глава области.
По словам Гайдая, запустить "Азот" россияне не в состоянии. Они приглашают рабочих для" восстановления " производства, которые потом получат повестки.