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Можно ли белорусам забирать поваленные деревья?

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  • 17.07.2022, 21:40
  • 5,430
Можно ли белорусам забирать поваленные деревья?

После урагана в лесу много поваленных деревьев.

Лес – это ведь общественное достояние, то есть каждый может пользоваться его дарами. Рубить живые деревья нельзя. Но после урагана в лесу много поваленных деревьев. Почему я не могу забрать их на дрова? На страницах «Аргументов и Фактов» спрашивает Егор Подольский из Ельска.

Потому что для заготовки дров (даже если дерево упало), в соответствии с Лесным кодексом Республики Беларусь, требуется ордер. Чтобы его получить, обратитесь за разрешением в ближайшее лесничество и не забудьте взять с собой паспорт.

Ответственность за незаконную рубку предусмотрена статьей 16.17 КоАП Республики Беларусь. За незаконную рубку либо повреждение до степени прекращения роста или уничтожение древесно-кустарниковой растительности в природоохранных, рекреационно-оздоровительных и защитных лесах можно получить штраф в размере до тридцати базовых величин (до 960 руб.).

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