Названы страны, которые наиболее активно блокируют российские активы 1 17.07.2022, 22:27

ЕС заморозил активы страны-агрессора на почти на 14 миллиардов евро.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс перечислил страны-лидеры по объему замороженных российских активов в Европейском союзе (ЕС) – среди них Германия, Франция, Австрия, Ирландия, Бельгия и Люксембург.

Заявление Рейндерса цитирует руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В частности, отмечается, что на долю этих шести стран приходится около €13 млрд из почти €14 млрд замороженных российских активов в Евросоюзе. В связи с этим Рейндерс выступил с критикой государств-членов ЕС, замораживающих российские активы в недостаточном объеме.

Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу (блокируют активы – Ред.) У нас сложилась ситуация, когда некоторые страны-члены предоставляют нам много информации, другие, наоборот, крайне мало – подчеркнул еврокомиссар.

До этого Рейндерс заявлял, что ЕС в октябре примет директиву, которая позволит конфискацию арестованных активов РФ в случае обхода санкций.

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