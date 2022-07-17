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Виталий Портников: Лукашенко – предатель белорусского народа

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  • 17.07.2022, 22:15
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Виталий Портников: Лукашенко – предатель белорусского народа

Диктатор служит врагам Беларуси.

Журналист Виталий Портников считает, что белорусский народ должен подняться и уничтожать оккупантов, союзниками которых являются Лукашенко и его силовики

Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«Этот человек — сознательный и гнусный враг белорусского народа, не только украинского. Он предатель! Знаете, если кого и судить за измену, так это Лукашенко. Он предатель белорусского народа, который служит врагам Беларуси», - подчеркнул Портников.

Журналист отметил, что 2020-й должен был стать годом силового восстания против режима Лукашенко в Беларуси, и если тогда белорусы свергнут Лукашенко, им придется встретиться с Путиным, как украинцы встретились в 2014-м на Майдане. Нужно быть готовыми к такой борьбе, то есть к борьбе с белорусскими силовиками, к протесту, к физической борьбе — сделать все возможное, чтобы Лукашенко сбежал, как сбежал Янукович.

«Я абсолютно уверен, что белорусский народ должен подняться и уничтожить оккупантов, союзниками которых являются Лукашенко и его силовики, потому что это не белорусское правительство. Все, что происходит под зелено-красной тряпкой, — это антибелорусское правительство, это оккупационный режим. И белорусам рано или поздно придется освобождать свою страну от главных врагов — российских оккупантов и их прихвостня Лукашенко», — подчеркнул Виталий Портников.

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