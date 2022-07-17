Зеленский уволил генпрокурора и главу СБУ 7 17.07.2022, 22:03

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Президент Украины подписал соответствущие указы.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отстранении от исполнения обязанностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и главы СБУ Ивана Баканова.

«Освободить Баканова Ивана Геннадиевича от исполнения обязанностей главы Службы безопасности Украины», - говорится в указе №499/2022.

«Освободить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора», - отмечается в указе №500/2022.

Новым исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель Венедиктовой Алексей Симоненко.

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