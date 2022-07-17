ВСУ способны оттеснить оккупантов на прежние рубежи 17.07.2022, 22:38

Американский генерал озвучил дату.

Вооруженные Силы Украины уверенно приближают переломный момент в полномасштабной войне в свою пользу. Российское оккупационное войско будет вынуждено вернуться на позиции 23 февраля уже к концу этого года.

Об этом заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, такой прогноз опубликовал у себя в телеграмм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Бен Ходжес утверждает, что украинские военные могут отбросить российских оккупантов на позиции, которые были до начала полномасштабной войны, поскольку российское войско уже истощено на фоне рекордных потерь и мощного сопротивления украинцев.

"Россияне измотаны. На данный момент у них нет другой стратегии, кроме того, что они сейчас делают", - подчеркнул он.

В настоящее время большая часть путинской армии принимает участие в войне против Украины, однако, несмотря на значительные усилия российских оккупантов, страна-террорист Россия не достигла ни одной своей цели.

"Генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе. Я лично верю тому, что говорит Ходжес. По одной причине. Он один из немногих моих собеседников, который еще в 2021 году предупреждал о полномасштабном вторжении россиян и точно описал, как и как где оккупанты будут проводить свои операции. В апреле прошлого года он, к сожалению, не ошибся. Надеюсь, сейчас он тоже не ошибается. К счастью", - отметил Андрей Цаплиенко.

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