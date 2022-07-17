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Зеленский: Санкции против России нужно усиливать

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  • 17.07.2022, 22:54
  • 1,344
Зеленский: Санкции против России нужно усиливать

Международная позиция относительно санкций должна быть принципиальной.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter о своем телефонном разговоре с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Поговорил с Трюдо. Поблагодарил за постоянную мощную оборонную поддержку. Повторно подчеркнул, что международная позиция относительно санкций должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яре и так далее давление нужно усиливать, а не ослаблять", – написал Зеленский.

Канадская The Globe and Mail пишет, что темой разговора Трюдо и Зеленского могла была стать турбина для газопровода "Северный поток", которую ремонтировали в Канаде и которую согласились вернуть в Европу на фоне антироссийских санкций за вторжение в Украину.

Зеленский называл решение Канады недопустимым исключением из санкций.

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