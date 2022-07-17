Белорус нашел двенадцать тысяч своих предков и рассказал, как ему это удалось 17.07.2022, 22:45

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Среди них — Тадеуш Костюшко.

Фотограф и журналист Павел Ходинский начал исследовать родословную в 2007 году. Сейчас в его семейном древе более 12 тысяч родственников. Живы из них — три тысячи. С некоторыми Павлу даже удалось встретиться. «Наша Ніва» узнала, как он искал родных и какие знаменитые и «позорные» родственники есть в родословной.

Когда Павлу было 14 лет (сейчас ему 37), он вместе со своим дедом приехал в деревню Новый Двор, где жили раньше и были похоронены их предки.

«На одной из могил было написано — Павел Ходинский. Это мой родственник, который умер в 1944-м. Стал спрашивать у деда, кто это. Он мне рассказал, что подростком во время войны этот Павел бросил гранату в танк и погиб. С того момента я стал интересоваться историей своей семьи», — рассказывает фотограф.

На то, чтобы найти 12 тысяч родственников, Павлу понадобилось много лет. Начал активно заниматься своей родословной он в 2007-м.

«Получается, что у каждого человека есть родители, четыре деда и бабушки — и вот так увеличивается количество людей в геометрической прогрессии.

Я начал спрашивать у бабушки и дедушки, что они знают о нашем роде. Их знания заканчивались приблизительно на их дедах, на 1870-х. Дальше была неизвестность.

По образованию я историк, поэтому знал, что искать сведения о предках нужно в историческом архиве. Они владеют документами до 1917 года. Нужно знать место жительства предков, конфессию. И тогда можно узнать об остальных. И еще пользовался архивами в Вильнюсе, Петербурге, Гродно».

Желание изучать свой род у Павла сочетается с общей заинтересованностью историей Беларуси, с процессами, которые здесь происходили.

«Хотел узнать, что люди из того или иного сословия делали в имениях, в которых жили, об их обыденности. И интересно еще то, что какие-то достопримечательности можно сравнивать с родственниками, которые живут сейчас.

Искать людей я еще не закончил. Буквально несколько дней назад у меня появилось приблизительно 15—17 новых родственников, я их присоединил к дереву. С одной девушкой мы были знакомы семь лет, и только сейчас узнали, что наши предки по линии Урбан жили в одном месте, и потом я нашел, что они у нас одни и те же.

Думаю, что процесс поиска будет продолжаться всегда. Это большой детектив», — делится он.

На данный момент Павлу известно 19 поколений в его роду. Самые далекие из них — из 15 века.

Мужчина говорит, что это достаточно редко, когда получается найти близких от времен Витовта. Всех родственников Павел записывает в специальной программе.

«В целом мои родные из Минского уезда бывшего ВКЛ, окрестностей современной Лошицы, Шабанов. Потом — Вилейский район, Речицкий уезд. И еще есть родственники, которые жили в современной Польше и Украине», — говорит мужчина.

Из известных родственников у Павла национальный герой Беларуси Тадеуш Костюшко.

«Моя прямая восемь раз прабабушка Констанция заключила брак с Антонием Жардецким, переехала с ним из Брестского воеводства в Оршанский уезд в фольварк Вердов, который получили от подканцлера ВКЛ Сапеги в конце 17 или начале 18 века.

Их сын Михал Жардецкий получил от жены землю в районе Рыня в Речицком уезде. Констанция была дочерью Александра Яна Костюшко, а ее брат — Амброжи Казимир Костюшко был дедом национального героя Беларуси Тадеуша. Сам генерал приходится мне четвероюродным шесть раз прадедом.

Также у меня есть двоюродная девять раз прабабушка — София Малиновская, которая по мужу стала Скорина приблизительно в 1700 году. И их дети соответственно тоже. Поэтому еще больше жду возвращения названия проспекту.

Еще в моем семейном древе присутствует 16 ксендзов и 9 сестер-монахинь», — рассказывает Ходинский.

Есть и «позорные случаи» в родословной Павла.

Например, один из его родственников был майором российской имперской армии. Он получил «бронзовую медаль» за подавление восстания Кастуся Калиновского в 1864 году.

Тем, кто хочет начать исследовать свой род, Павел советует обращаться в Национальный исторический архив. Он рассказывает, что нужно делать.

«Прийти, написать заявление, что вы хотите найти своих родственников. Приблизительно через недели две директор его подпишет, потом нужно подойти к сотруднице архива, которая даст небольшую бесплатную консультацию по поиску. Без платных услуг будет сложно этим заниматься.

Что нужно? Знать, в какой деревне или городе жили твои предки до 1917 года, их конфессию. Если такие люди находятся, можно заказать пять дел на один месяц. И работать с ними. Это могут быть метрические книги, там где были записи о крещениях, браках и смерти либо Ревизские сказки, так называемая перепись населения (тогда это делалось ради последующего налогообложения людей)», — делится фотограф.

В литовском архиве, в котором Павел тоже искал предков, все проходит намного быстрее.

«Они мне дали бланк, записали паспортные данные и через несколько часов выдали десять дел, которые были нужны. Минус в белорусском архиве — что нельзя делать фотоснимки документов на телефон. Они берут деньги за сканы. В литовском можно. Кстати, архив в Вильнюсе содержит документы, относившиеся к бывшему Виленскому воеводству ВКЛ, поэтому по таким регионам Беларуси как Ошмяны, Вилейка, Гродно, Брест много чего находится там.

Для белорусов есть возможность искать родственников на сайте мормонов. Помимо своей сектантской деятельности, они занимались сканированием материалов по метрическим книгам. Сейчас эта информация выложена почти вся онлайн», — рассказывает Павел.

Также мужчина нашел много живых родственников. С некоторыми даже смог познакомиться и встретиться.

«Реакции, когда я им писал, были разные. Некоторые бросали сразу меня в черный список, а были те, кто делился сведениями, фотографиями. С моими двенадцатиюродными братьями и шестиюродной сестрой ездили в наше родственное место возле Вилейки — Ходни, Новые Зимодры. Ходили там, где жили наши предки.

Есть идея собрать тех, кто живет в Минске, области на какой-то совместной тусовке, раздать им бейджики с именами и памятку, где будет расписано, кто кому кем является», — подытоживает он.

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